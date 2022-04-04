Bisikletçiler puan için yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.

Genç, büyük ve master kategorilerinin yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal çevirerek başlangıç noktası olan Zefir Çemberi’nde finiş yaptılar .

Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk 3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422 ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz 2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise 2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi oldu.

Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör, Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master 2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe ulaştı.

Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen törende kategorilere göre dereceye giren sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

CNC National Team

Bisikletçi Derece Takım

1.Emre Kaplan 2:17:55.700 The Bike Academy

2.Kerem Pekmez 2:17:55.817 Velo Cypri

3.Arcan Kuzhan 2:18:46.395 Velo Cypri

4.Can Ergün 2:20:09.133 The Bike Academy

5.Ege Erülkü 2:28:27.977 The Bike Academy

6.Mustafa Çavuş 2:38:32.691 The Bike Academy

7.Enes Tekkanat DNS CNC National Team

Büyük Erkek

Bisikletçi Derece Takım

1.Erkan Güngör 2:17:53.154 Kastamonu Spor

2.Hamed Paseban 2:17:57.046 Velo Cypri

3.Reşat Sarp 2:18:43.305 Velo Cypri

4.Ali Alibaba 2:18:43.406 Velo Cypri

5.Hüseyin İlker Erçen 2:20:10.949 Ferdi

6.Ekin Tulga 2:24:58.855 Ares

7.Cemal Özulu 2:24:58.863 Ares

Master 1 Erkek

Bisikletçi Derece Takım

1.Eral Aşina 2:12:26.422 Velo Cypri

2.Kemal Palaz 2:12:27.482 BSD

3.Buğra Cömert 2:12:28.013 Ferdi

4.Mustafa Katip 2:12:28.948 The Bike Academy

5.Yaşar Demirkent 2:13:41.416 Ares

6.Ersan Serinyürek 2:13:44.574 Velo Cypri

7.Salih Kopca 2:15:24.406 Velo Cypri

8.Ediz Bağzıbağlı 2:17:51.544 Ares

9.Kamil Pehlivanoğlu 2:17:51.584 Tüfekçi Sports Club

10.Fuat Uluç 2:20:08.290 Ares

11.Mehmet Kaffaoğlu 2:20:10.341 The Bike Academy

12.İlhan Boyoğlu 2:26:16.403 Ares

Master 2 Erkek

Bisikletçi Derece Takım

1.Gülhan Soler 2:13:44.581 Velo Cypri

2.Şafak Güngör 2:15:26.713 BSD

3.Mehmet Beyaz 2:18:29.067 NHG

4.Bilal Bitirim 2:27:55.358 Green Pedal Cycling Club

5.Kalender Çelebci 2:27:59.553 Velo Cypri

6.Ali Şekerci 2:30:07.574 BSD

7.Şükrü Günsoy 2:30:10.391 Velo Speed

8.Serkan Kuzhan 2:33:17.002 BSD

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04/04/2022 18:59