Bisikletçiler puan için yarıştı

Bisiklette Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü gerçekleşti

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04/04/2022

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Bisikletçiler puan için yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.

Genç, büyük ve master kategorilerinin yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal çevirerek başlangıç noktası olan Zefir Çemberi’nde finiş yaptılar .

Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk 3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422 ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz 2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise 2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi oldu.

Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör, Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master 2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe ulaştı.

Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen törende kategorilere göre dereceye giren sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

CNC National Team

Bisikletçi                                Derece                  Takım

1.Emre Kaplan                     2:17:55.700         The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                 2:17:55.817         Velo Cypri

3.Arcan Kuzhan                   2:18:46.395         Velo Cypri

4.Can Ergün                          2:20:09.133         The Bike Academy

5.Ege Erülkü                         2:28:27.977         The Bike Academy

6.Mustafa Çavuş                 2:38:32.691         The Bike Academy

7.Enes Tekkanat                  DNS                        CNC National Team

Büyük Erkek

Bisikletçi                                Derece                  Takım

1.Erkan Güngör                   2:17:53.154         Kastamonu Spor

2.Hamed Paseban               2:17:57.046         Velo Cypri

3.Reşat Sarp                         2:18:43.305         Velo Cypri

4.Ali Alibaba                         2:18:43.406         Velo Cypri

5.Hüseyin İlker Erçen         2:20:10.949         Ferdi

6.Ekin Tulga                          2:24:58.855         Ares

7.Cemal Özulu                     2:24:58.863         Ares

Master 1 Erkek

Bisikletçi                                Derece                  Takım

1.Eral Aşina                          2:12:26.422         Velo Cypri

2.Kemal Palaz                      2:12:27.482         BSD

3.Buğra Cömert                   2:12:28.013         Ferdi

4.Mustafa Katip                   2:12:28.948         The Bike Academy

5.Yaşar Demirkent              2:13:41.416         Ares

6.Ersan Serinyürek              2:13:44.574         Velo Cypri

7.Salih Kopca                       2:15:24.406         Velo Cypri

8.Ediz Bağzıbağlı                  2:17:51.544         Ares

9.Kamil Pehlivanoğlu          2:17:51.584         Tüfekçi Sports Club

10.Fuat Uluç                         2:20:08.290         Ares

11.Mehmet Kaffaoğlu        2:20:10.341         The Bike Academy

12.İlhan Boyoğlu                 2:26:16.403         Ares

Master 2 Erkek

Bisikletçi                                Derece                  Takım

1.Gülhan Soler                     2:13:44.581         Velo Cypri

2.Şafak Güngör                    2:15:26.713         BSD

3.Mehmet Beyaz                                2:18:29.067         NHG

4.Bilal Bitirim                       2:27:55.358         Green Pedal Cycling Club

5.Kalender Çelebci              2:27:59.553         Velo Cypri

6.Ali Şekerci                         2:30:07.574         BSD

7.Şükrü Günsoy                   2:30:10.391         Velo Speed

8.Serkan Kuzhan                 2:33:17.002         BSD

04/04/2022 18:59
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TAGS: Bisikletçiler puan için yarıştı
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