Bisikletçiler Tatlısu'da yarıştı
11/02/2024
Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bugün 09.00-12.00 saatleri arasında, bisiklet yarışı gerçekleştirildi.
11 Şubat puanlı TT yarışı çok güzel bir organizasyon ile tamamlandı. Aynı zamanda Tatlısu belediyesinin Zambak Tatil köyü bisiklet ve yürüyüş yolu açılışının da aynı zamanda olması organizasyonun daha anlamlı hale gelmesini sağladı.
Organizasyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Metin Fevzioğlu , Meclis Başkanı Zorlu Töre ,Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve birçok devlet büyüğünün yer aldığı organizasyon katılımı ile çok daha anlamlı bir organizasyon haline geldi. Yarışmaya giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı Töre ve Büyükelçi Fevzioğlu tarafından verildi.
YILDIZ B KADIN
1. NEHİR BULUT
BÜYÜK ERKEK KATEGORISINDE
1. HÜSEYIN İLKER ERÇEN
2. FATIH TERZI
3. ALTAN YAVUZ
GENC ERKEK KATEGORIDE
1. EMRE KAPLAN
2. ÖMER BÜLBÜL
3. ATLAS TOTO
4. EGE ERÜLKÜ
LEVEL 2 KATEGORIDE
1. ECVET ORHON
2. KÜRŞAT LAKADAMYALI
3.TURKER YAVUZ
LEVEL 1 KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ
1. RABİA HACOGLU
GENÇ KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ
1. SILA KAYNAK