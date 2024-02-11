Bisikletçiler Tatlısu'da yarıştı

Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bugün 09.00-12.00 saatleri arasında, bisiklet yarışı gerçekleştirildi.

11 Şubat puanlı TT yarışı çok güzel bir organizasyon ile tamamlandı. Aynı zamanda Tatlısu belediyesinin Zambak Tatil köyü bisiklet ve yürüyüş yolu açılışının da aynı zamanda olması organizasyonun daha anlamlı hale gelmesini sağladı.

Organizasyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Metin Fevzioğlu , Meclis Başkanı Zorlu Töre ,Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve birçok devlet büyüğünün yer aldığı organizasyon katılımı ile çok daha anlamlı bir organizasyon haline geldi. Yarışmaya giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı Töre ve Büyükelçi Fevzioğlu tarafından verildi.

YILDIZ B KADIN

1. NEHİR BULUT

BÜYÜK ERKEK KATEGORISINDE

1. HÜSEYIN İLKER ERÇEN

2. FATIH TERZI

3. ALTAN YAVUZ

GENC ERKEK KATEGORIDE

1. EMRE KAPLAN

2. ÖMER BÜLBÜL

3. ATLAS TOTO

4. EGE ERÜLKÜ

LEVEL 2 KATEGORIDE

1. ECVET ORHON

2. KÜRŞAT LAKADAMYALI

3.TURKER YAVUZ

LEVEL 1 KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ

1. RABİA HACOGLU

GENÇ KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ

1. SILA KAYNAK