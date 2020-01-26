Bisikletçilerden Berke için anlamlı etkinlik

Green Pedal Cycling Bisiklet Kulübü Doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki Berke Zorali için pedal çevirdi

Yaklaşık iki buçuk saat pedel çeviren bisikletçiler topladıkları bağışı Berke'nin ailesine teslim etti.

Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

Zor günlerdeki dayanışma ruhu, bu toplumu ayakta tutan en büyük gücümüzdür. Green Pedal olarak bizler de sağlık sorunlarıyla mücadele eden minik Berke ve ailesine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık bugün. Maddi ve manevi olarak hep yanınızda olacağız.Sağlıklı günlerde görüşmek üzere sevgili Berke

7 yaşındaki Berke’ye yardım edebilecek olanların Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası “10-118-0000000012” numaralı hesap numarasına yardımda bulunabilecekleri kaydedildi.

26/01/2020 19:24