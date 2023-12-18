Bisikletçilerimiz Avrupa’da

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18/12/2023

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Bisikletçilerimiz Avrupa’da


Emre Kaplan  ve Ege Erülkü avrupa arenasında yollarına devam ediyor. 19 Aralık 2023 de sporcularımız konya veledrom unda 5 günlük pist  kampının ardından. 28/29 Aralık da Slovenyanın Novomesto kentinde yapılacak olan  pist şampiyonası için , bir çok ülkenin de yer alacağı müsabakalar için adadan ayrılıyor.

Emre Kaplan 2024 yılında 9/14 Temmuz 2024 Almanya'da yapılacak olan  Avrupa pist  şampiyonası ve 21/25 Ağustos da Çin de yapılacak olan Dünya pist şampiyonası için Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu olarak ve spor dairesinin de vereceği katkılar ile sporcularımıza tüm desteği sağlamak üzere 2024 yılı hedeflerimizi belirledik.

18/12/2023 14:14
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TAGS: Bisikletçiler, Avrupa, kktc, emre kaplan, erülkü
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