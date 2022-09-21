Bisiklette, Bireysel Zamana Karşı KKTC şampiyonları belirlendi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Bireysel Zamana Karşı (TT) KKTC Şampiyonası, 18 Eylül Pazar günü Lefke’de gerçekleşti.

18 Km’lik parkurda yapılan ve büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada 10 ayrı kategoride toplam 62 bisikletçi pedal bastı.

Elit kadınlarda Sevim Yıldız, Elit erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Yıldız kızlarda Sıla Kaynak, Yıldız erkek B’de Ege Erülkü, Yıldız erkek A’da Emre Kaplan, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Buğra Cömert ve Master 2 erkeklerde Gülhan Soler birinci gelerek KKTC TT şampiyonu oldular.

HİB (Herkes İçin Bisiklet) kategorisinde kadınlarda Şerif Erkurt, erkeklerde de Celal Gülersoy birinciliği elde etti.

Şampiyonada genel klasmanda en iyi dereceyi 24:43.256’lık derecesiyle Elit erkeklerde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm kategorilerde dereceye girenlere madalyaları takdim edilirken HİB kategori dışındaki diğer kategorilerde birinci olanlar KKTC şampiyonluk mayosunun da sahibi oldu.

Kategorilere göre dereceye girenler şu şekilde;

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız 29:47.549 Velo Cypri

2.Doğa Noyan 32:34.785 Velo Cypri

3.Simay Bolkan 33:03.176 Green Pedal Cycling Club

Elit Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen 24:43.256 Ferdi

2.Kemal Avcı 25:40.534 Ferdi

3.Ekin Tulga 26:17.608 Ares

Yıldız Kız

1.Sıla Kaynak 35:57.169 The Bike Academy

2.Dilara Gölcük 37:20.486 Velo Cypri

DNS.Polen Yarıcıoğlu 0.000 The Bike Academy

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü 27:38.108 The Bike Academy

2.Kerem Kıcım 29:24.714 Velo Speed

3.Hasan Karataç 36:42.807 Velo Speed

Yıldız Erkek A

1.Emre Kaplan 26:00.931 The Bike Academy

2.Enes Tekkanat 27:00.082 Ferdi

3.Kerem Pekmez 27:32.401 Ferdi

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel 31:36.480 Velo Cypri

2.Gönül Özkan 32:48.024 Ferdi

3.Müstakbel Tezel 34:21.580 Velo Cypri

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert 25:04.439 Ferdi

2.Salih Kopca 25:10.854 Velo Cypri

3.Şevket Türel 25:17.210 Ferdi

Master 2 Erkek

1.Gülhan Soler 26:50.367 Velo Cypri

2.Ersan Karayeğen 27:21.503 NHG

3.Mehmet Beyaz 27:22.443 NHG

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt 36:52.582 The Bike Academy

2.Pınar Arıtaş Tilki 37:54.861 The Bike Academy

3.Kayla Tombul 43:28.525 Velo Speed

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy 30:07.147 The Bike Academy

2.İlkay Aykan 31:16.306 Ferdi

3.Uygar Küçüksu 32:20.239 Ferdi

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21/09/2022 13:09