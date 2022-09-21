Bisiklette, Bireysel Zamana Karşı KKTC şampiyonları belirlendi

Bireysel Zamana Karşı (TT) KKTC Şampiyonası, 18 Eylül Pazar günü Lefke’de gerçekleşti.

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21/09/2022

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Bisiklette, Bireysel Zamana Karşı KKTC şampiyonları belirlendi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Bireysel Zamana Karşı (TT) KKTC Şampiyonası, 18 Eylül Pazar günü Lefke’de gerçekleşti.

18 Km’lik parkurda yapılan ve büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada 10 ayrı kategoride toplam 62 bisikletçi pedal bastı.

Elit kadınlarda Sevim Yıldız, Elit erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Yıldız kızlarda Sıla Kaynak, Yıldız erkek B’de Ege Erülkü, Yıldız erkek A’da Emre Kaplan, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Buğra Cömert ve Master 2 erkeklerde Gülhan Soler birinci gelerek KKTC TT şampiyonu oldular.

HİB (Herkes İçin Bisiklet) kategorisinde kadınlarda Şerif Erkurt, erkeklerde de Celal Gülersoy birinciliği elde etti.

Şampiyonada genel klasmanda en iyi dereceyi 24:43.256’lık derecesiyle Elit erkeklerde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm kategorilerde dereceye girenlere madalyaları takdim edilirken HİB kategori dışındaki diğer kategorilerde birinci olanlar KKTC şampiyonluk mayosunun da sahibi oldu.

Kategorilere göre dereceye girenler şu şekilde;

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız                       29:47.549             Velo Cypri

2.Doğa Noyan                       32:34.785             Velo Cypri

3.Simay Bolkan                     33:03.176             Green Pedal Cycling Club

Elit Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen          24:43.256             Ferdi

2.Kemal Avcı                         25:40.534             Ferdi

3.Ekin Tulga                           26:17.608             Ares

Yıldız Kız

1.Sıla Kaynak                        35:57.169             The Bike Academy

2.Dilara Gölcük                     37:20.486             Velo Cypri

DNS.Polen Yarıcıoğlu          0.000                      The Bike Academy

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü                          27:38.108              The Bike Academy

2.Kerem Kıcım                      29:24.714              Velo Speed

3.Hasan Karataç                   36:42.807              Velo Speed

Yıldız Erkek A

1.Emre Kaplan                      26:00.931             The Bike Academy

2.Enes Tekkanat                   27:00.082             Ferdi

3.Kerem Pekmez                  27:32.401             Ferdi

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                   31:36.480              Velo Cypri

2.Gönül Özkan                      32:48.024              Ferdi

3.Müstakbel Tezel               34:21.580              Velo Cypri

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert                    25:04.439             Ferdi

2.Salih Kopca                        25:10.854             Velo Cypri

3.Şevket Türel                      25:17.210             Ferdi

Master 2 Erkek

1.Gülhan Soler                     26:50.367             Velo Cypri

2.Ersan Karayeğen               27:21.503             NHG

3.Mehmet Beyaz                  27:22.443             NHG

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt                        36:52.582             The Bike Academy

2.Pınar Arıtaş Tilki                37:54.861             The Bike Academy

3.Kayla Tombul                    43:28.525             Velo Speed

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy                   30:07.147             The Bike Academy

2.İlkay Aykan                        31:16.306              Ferdi

3.Uygar Küçüksu                  32:20.239              Ferdi 

21/09/2022 13:09
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TAGS: Bireysel, Zamana Karşı, TT, KKTC, Şampiyonası, , Lefke
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