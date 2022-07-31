Bisiklette KKTC Yıldız Erkek ve Kadın Yol Şampiyonası İskele’de yapıldı.

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31/07/2022

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Bisiklette KKTC Yıldız Erkek ve Kadın Yol Şampiyonası İskele’de yapıldı.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından düzenlenen KKTC Yıldız Erkek ve Kadın Yol Şampiyonası bugün (31 Temmuz Pazar) İskele’de yapıldı.

Şampiyonada Yıldız Erkek B kategorisinde 4, Yıldız Erkek A kategorisinde 8, Kadın kategorisinde 7 ve Master Kadın 1 kategorisinde 5 olmak üzere toplam 24 bisikletçi pedal çevirdi.

56 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış sonunda Yıldız Erkek B kategorisinde Ege Erülkü (The Bike Academy), Yıldız Erkek A kategorisinde Emre Kaplan (The Bike Academy), Kadın kategorisinde Sevim Yıldız (Velo Cypri) ve Master Kadın 1 kategorisinde Birgül Demirel (Velo Cypri) şampiyon oldular.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları ve birinci olanlara şampiyonluk mayoları federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Yarış sonuçları şu şekilde;

 

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü                         1:18:51.130         The Bike Academy

2.Kerem Kıcım                     1:23:01.012         Velo Speed

3.Mustafa Çavuş                 1:24:17.544         The Bike Academy

4.Asım Öngün                      1:52:03.045         Green Pedal Cycling Club

 

Yıldız Erkek A

1.Emre Kaplan                     1:20:36.792         The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                 1:20:36.984         Ferdi

3.Arcan Kuzhan                   1:20:37.167         Ferdi

4.Enes Tekkanat                  1:20:37.612         Ferdi

5.Asım Erk Cellatoğlu         1:20:39.931         Green Pedal Cycling Club

6.Ali Osman Can                  1:20:57.661         Green Pedal Cycling Club

7.Hüseyin Güray                  1:26:57.549         Green Pedal Cycling Club

8.Ömer Bülbül                     1:26:57.550         Velo Speed

 

Kadın

1.Sevim Yıldız                       1:24:16.756         Velo Cypri

2.Simay Bolkan                    1:26:58.120         Green Pedal Cycling Club

3.Senem Soğancı                 1:33:26.363         Green Pedal Cycling Club

4.Sude Özkan                       1:33:28.567         Green Pedal Cycling Club

5.Dilara Gölcük                     1:38:24.243         Velo Cypri

6.Sevilay Pırlanta                  1:38:26.827         Green Pedal Cycling Club

DNF.Buse Özkan                  -                           Green Pedal Cycling Club

 

Master Kadın 1

1.Birgül Demirel                  1:24:17.279         Velo Cypri

2.Bahar Ersözer                   1:33:55.104         Velo Cypri

3.Rabia Küçük                      1:33:56.762         Velo Speed

4.Nalan Alçıner                    1:37:14.744         Velo Cypri

DNS.Gönül Özkan                Ferdi                      -

31/07/2022 16:34
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