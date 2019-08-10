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Bisikletten düşen 10 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, bisikletten düşen 10 yaşındaki Abdullah Batı yaşamını yitirdi.

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10/08/2019

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Bisikletten düşen 10 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti

Ailesiyle tatilini geçirmek için Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki yazlıklarına giden 10 yaşındaki Abdullah Batı, bisikletinden düştü. 

Çevredekilerin ihbarıyla önce ilçedeki özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Batı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

Batı'nın cenazesinin, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

''CENNETE UÇTU''

Çocuğun, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü babası Mehmet Batı, sosyal medya hesabından, "Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu" paylaşımında bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de aileye başsağlığı diledi.

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TAGS: antalya, bisiklet
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