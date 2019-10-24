Bisküvütçü şiddet tehdidi suçundan mahkûm edildi

Lefkoşa’da 2014 yılında faaliyet gösteren iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı sanık Buray Bisküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezası ödemeye ve üç yıl süreyle sulh ve sükûnu koruyacağına dair 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalamaya mahkûm edildi. Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dava dün karara bağlandı. Yargıç Temay Sağer, kararda suçların ciddiyet ve vahametinin altını çizerek sanık aleyhine yapılan şikâyetin geri çekilmiş olması ve suçun işleniş tarihinin ise 5 yıl önceye denk gelmesini sanığın lehine hafifletici unsur olarak değerlendirdiğini aktardı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Buray Büsküvütçü, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen şiddet tehdidi suçundan tutuklanmış ve teminatla serbest bırakılmıştı. 29 Temmuz 2014 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Taşkent ile dereboyunda kendisine ait ofiste görüşen Büsküvütçü, görüşme esnasında Taşkent’e “Bize yüz bin Euro vereceksin ya da bu işi sana yaptırmayacağız. Ayrıca işlemeciliğini yaptığın gece kulüplerinin güvenliğini ben sağlayacağım ve benim adamlarımı işe alacaksın aksi takdirde işletmelerine zarar vereceğim” şeklinde tehdit etmişti. Büsküvütçü, bu görüşmenin ardından 1 Ağustos tarihinde yeniden görüştüğü Yılmaz Taşkent’e 100 bin Euro’yu 200 bin TL’ye düşürdüğünü söyleyip bu parayı ödemesi konusunda yeniden tehdit ettiğini açıkladı. (Kamalı Haber)

24/10/2019 16:59