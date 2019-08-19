Bitcoin 10 bin doların üzerinde tutunuyor

Küresel ticari gerilimler ve Hong Kong’da devam eden protestoların ardından kripto para birimleri piyasalarında görülen dalgalı seyir devam ediyor. Söz konusu gelişmelere paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin Perşembe günü 9,694 dolarla 10 bin doların altına indikten sonra tepki alımlarıyla toparlanmış ve Cuma günü yeniden 10 bin dolar düzeyinin üzerine yükselmişti.



Söz konusu küresel gelişmeler kapsamında Bloomberg, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters’ın öncülük ettiği altı kişilik bir heyetin Facebook’un kripto para birimi Libra’ya yönelik İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseri Adrian Lobsiger ile görüşeceğini duyurdu.

Bunun yanında, Libra Birliği’nde yer alan şirketlerden biri olan Mastercard’ın kendi kripto para birimi ekibini kurmaya hazırlandığı belirtildi. Market Watch’da yer alan habere göre, Mastercard’ın söz konusu iş ilanında “Kripto para birimleri ve ödemeler teknolojilerinde çalışmak istiyor musunuz?” denilirken, söz konusu pozisyonda çalışacak kişilerden “kripto para birimleri ekosistemi eğilimleri takibi” ve “yeni ürünler ve çözümler üretmelerinin” beklendiği belirtildi.



Söz konusu gelişmelerin yanında Crypto Daily yazarlarından Sally Ho günlük kripto para birimi analizinde, Bitcoin’in 9,765 dolar, 9,265 dolar ve 8,191 dolar düzeylerinde teknik destek ve 10,638 dolar, 10,810 dolar ve 11,136 dolar düzeylerinde teknik direnç düzeylerini görmesinin beklendiğini vurguladı.



Gelişmelerin ardından 185 milyar 831 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.27 artışla 10 bin 390 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 68.4’ünü oluşturdu.



Toplam 2,454 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 86’sı yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 20.96 ile 44’üncü sıradaki HyperCash öncülük etti.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.0 artışla 272 milyar 89 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 955 milyon dolar olarak hesaplandı.