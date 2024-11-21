Bitcoin, 100 bin dolara göz kırptı

ABD'de Donald Trump zaferinin ardından başlayan kripto rallisi hız kesmeden devam ediyor.



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,28 yükselişle 97 bin 840 dolara kadar yükselerek rekor kırdı.

Piyasanın amiral gemisi, yüzde 2,5'lik daha yükseliş yaşaması halinde kritik eşik olarak görülen 100 bin doları görecek.



Bitcoin son 15 günde yüzde 30'luk artış gösterdi. Piyasanın toplam değeri 3,2 trilyon dolara yaklaşarak zirveyi gördü.

Piyasanın en büyük kripto varlığındaki yükseliş ise henüz altcoinlere yansımadı. Piyasada Bitcoin hakimiyetini ölçen BTC.D , 62 seviyesine kadar yaklaşarak rekor seviyelerde seyretti.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Kripto dostu vaatleri olan Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte riskli varlıklara talep arttı. Seçim ile birlikte başlayan ralli 'Trump ticareti' olarak adlandırılıyor.

ABD'nin yeni döneminde SEC Başkanı Gary Gensler'in istifa etmesi bekleniyor. Söz konusu göreve Trump'ın blockchain ekibinin eş başkanı olan Teresa Goody Guillén'in gelebileceği ifade ediliyor.

Kripto piyasasındaki yükselişte Nvidia'nın güçlü bilançosu da etkili oldu. Çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin bir kripto para şirketi satın alacağı iddia edildi. Financial Times'ın haberinde Truth Social'ı işleten Trump Media and Technology Group'un NYSE sahibi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Bakkt'ı satın almaya yakın olduğu belirtildi.

Yeni Bitcoin enstürmanı da piyasaya sürüldü. Nasdaq'ta işlemlere başlayan Bitcoin ETF opsiyonları, ilk işlem gününde 2 milyar dolarlık hacim yarattı.