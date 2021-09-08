Bitcoin, 100 Bin Dolara Ulaşabilir

Standard Chartered'daki yeni bir kripto para birimi araştırma ekibi, bitcoin'in değerinin iki katına çıkacağını ve önümüzdeki yılın başlarında 100.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bitcoin uzun vadede 175.000 dolara kadar çıkabilir

Banka ayrıca, en çok işlem gören ikinci kripto varlık olan Ethereum'a "yapısal olarak" 26.000-35.000 $ arasında değer verdiğini, ancak bu seviyeye ulaşmak için bitcoin'in 175.000 $ civarında olması gerektiğini söyledi.

Standard Chartered'ın yeni kripto araştırma birimi, aynı zamanda gelişmekte olan pazarının küresel başkanı olan Geoffrey Kendrick tarafından yönetilen yeni kripto araştırma birimi, "Bir değişim aracı olarak, bitcoin, gelecekteki nakitsiz bir dünyada küresel bankasızlar için baskın eşler arası ödeme yöntemi olabilir." dedi.

Bitcoin, Pazartesi günü dört ayın en yüksek seviyesini 52.000$'ın üzerine ölçeklendirdikten sonra Çarşamba günü erken Avrupa ticaretinde 46.024$'dayken, Ethereum 3.366$'da kayıplarını konsolide etti.

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08/09/2021 14:20