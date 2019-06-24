Bitcoin 11 bin doların üzerini gördü

Bitcoin 15 aydan bu yana ilk kez 11 bin doların üzerinde işlem görerek, ana akım yatırımcıların dikkatini çeken güçlü yükseliş sonrasında geçen yıl kaydettiği kayıplarının yarısından fazlasını geri aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Londra merkezli blockchain ve kripto para yatırım şirketi KR1 Plc.'den George McDonaugh, “Bitcoin'deki sıçrama sıradışı. Para Bitcoin'u terketmemiş, sadece kenarda oturup yeniden girmeyi beklemiş.” dedi.

Bitcoin Pazartesi günkü işlemlerde Cuma günkü kapanışa göre yüzde 13 artıda 11,251 dolar ile Mart 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından TSİ 08:20'de 10,786 dolardan işlem gördü.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin 2017 sonunda güçlü yükselerek 19,500 doları aşmıştı. 2018'in büyük kısmında sert düşüşle birkaç ay 3,300 dolar ile 4,100 dolar arasında dalgalandı.

Bitcoin'in Nisan ayında hızlanan yeniden yükselişi yatırımcıları şaşırtırken alternatif bir veri sağlayıcı olan Indexica tarafından gerçekleştirilen bir çalışma üç ana unsuru işaret ediyor: Bitcoin etrafında şekillenen konuşmaların daha detaylı hale gelmesi, dolandırıcılık endişelerinin azalması ve Bitcoin ile ilgili olarak kullanılan dilin geçmiş zamandan gelecek zamana evrilmesi.

eToro kıdemli piyasa analisti Matt Greenspan, “Piyasa Bitcoin en son 10 bin doları geçtiğinden beri epey olgunlaştı. Mevcut benimsenme seviyesine bakınca bu yükseliş çok daha makul” dedi.