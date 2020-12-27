Bitcoin 25 bin doları aştı

Kriptopara piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin, Aralık ayında yüzde 37,53 değer kazanarak 25 bin dolara kadar yükseldikten sonra, 24 bin 947 dolara çekildi.

Ocak ayında 7 bin 196 dolar değerinde olan Bitcoin, COVID-19 pandemi sürecinde yatırımcıların gözdelerinden birisi oldu. Aralık ayında yeni rekor fiyatına ulaşan Bitcoin’in 660 milyar doları geçen genel kripto para piyasa hacmi içerisinde 463 milyar doların pay sahibi.

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27/12/2020 13:56