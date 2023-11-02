Bitcoin, 35 bin doların üstünde

Bitcoin, Fed'in faiz artırımlarını bitirdiği umutları ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’n (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vereceği beklentileri arasında 17 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.



En büyük dijital token Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 artış gösterdi ve Perşembe günü Singapur'da saat 10.53 itibarıyla 35.840 dolardan işlem gördü. Eylül ayının ortasından bu yana yüzde 142 artışla 42 dolara ulaşan Solana ağının SOL tokeni de dahil olmak üzere bazı küçük kripto paralar tırmanışa geçti.

Fed Başkanı Powell'ın "güvercin" kabul edilen açıklamalarının ardından Bitcoin, 35 bin 900 dolar ile 17 ayın zirvesine yükseldi. Dolar/TL'nin 28.30'un üzerine tırmanmasıyla 1 Bitcoin'in değeri ilk kez 1 Milyon TL'ye yükseldi.

Bitcoin Ekim 2021'de 69.045 dolar ile zirveye ulaşmıştı.

Bitcoin dünkü Fed açıklamalarının ardından önemli bir seviyeyi aştı. Bugün itibarıyla 1 Bitcoin 1 milyon TL'ye yükselmiş oldu.