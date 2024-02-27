Bitcoin, 57 bin doları aştı

Kripto paralarda yükseliş rüzgarı devam ediyor.



Bitcoin fiyatı, erken saatlerde Asya'da gerçekleşen işlemlerde Aralık 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerinde alıcı buldu.



Bitcoin gün içi en yüksek 57 bin 73 dolar seviyesini gördü. Buradan gelen satışların ardından 56 bin 200 dolar civarında dengelendi.



Bitcoin fiyatındaki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu.



Spot ETF'ler, ABD işlem saatlerinde 2,4 milyar dolarlık rekor hacim bildirdi.



Kurumsal Bitcoin kasası olarak bilinen ve en fazla Bitcoin sahibi şirket MicroStrategy'nin yeni alım yaptığını duyurması da fiyatın yükselişinde etkili oldu.



MicroStrategy, 155 milyon dolar değerinde 3 bin adet Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket, elindeki Bitcoin miktarını 193 binin üzerine taşıdı.



Bitcoin, saat 09.00 itibarıyla 56 bin 225 dolar civarında işlem gördü. Etheruem ise aynı dakikalarda 3 bin 225 dolarda el değiştir.



Bitcoin'in fiyatı yılın başından bu yana yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

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