Bitcoin dalgalandı, 500 milyon dolar silindi

Kripto paralarda yükseliş rüzgarı şimdilik yavaşladı. Bitcoin, 100 bin dolar sınırında dalgalı hareketler sergilemeye başladı. Dün 96 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para, bugün yeniden 98 bin doların üzerine çıktı. Bu hareketlilik nedeniyle piyasadan toplam 500 milyon dolarlık pozisyon silindi.

Kripto para piyasalarında güçlü seyir sürerken, Bitcoin 100 bin dolar sınırında dalgalandı.



Lider kripto para Bitcoin, dün akşam saatlerinde 96 bin doların altını test etti ve bu seviyelerden gelen alımlarla birlikte yeniden 98 bin doların üzerinde dengelendi.



Bitcoin, saat 14.30 itibarıyla 98 bin 380 dolar civarında işlem görüyor.



Piyasadaki aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalanma vadeli tarafta yatırımcıları olumsuz etkiledi. Bu hareketlerden dolayı son 24 saatte 500 milyon dolarlık pozisyon silindi.



Coinglass verilerine göre kapanan işlemlerin sayısı 197 bini aştı. Long yönlü pozisyonlarda 380 milyon dolar, short yönlü pozisyonlarda ise 120 milyon dolar eridi.



Toplam likidasyonun 70,4 milyon doları Bitcoin, 43,4 milyon doları Ethereum ve 35,3 milyon doları Dogecoin'de yaşandı.



Bitcoin, 22 Kasım'da 99 bin 600 dolara kadar yükselmişti. Kasım ayının ilk gününde bu yana yükseliş yüzde 40'ı aşmıştı. Piyasanın toplam değeri 3,3 trilyon doları aşarak zirveyi görmüştü.