Bitcoin, Fed kararından sonra değer kaybetti

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 arasında sabit tutma kararı sonrasında değer kaybetti.

Fed, dünkü toplantısında federal fonlama faizini yüzde 5,25 ile 5,50 arasında tutma kararı aldı, bu karar oybirliğiyle kabul edildi. Bu, Fed'in üst üste dördüncü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, Mart ayında faiz indirimi beklentisinin düşük olduğunu belirterek, "Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi.

Bu kararın ardından piyasa fiyatlamalarında 20 Mart'ta faiz indirimi olasılığının yüzde 55'ten yüzde 35'e gerilediği görüldü. Fed'in 1 Mayıs'ta faiz indirimine başlama olasılığı ise yüzde 90 olarak fiyatlandı.

Borsa ve kripto para varlıkları değer kaybetti

İndirim sürecinin mart yerine mayıs ayına ertelenmesi, doların tekrar değer kazanmasına neden oldu. Bu durum, borsa ve kripto gibi riskli varlıkların değer kaybetmesine yol açtı. New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,82 oranında değer kaybetti.

Riskli varlıklardaki düşüş, kripto varlıkları da etkiledi. Bitcoin, bugün öğlen saatlerinde yüzde 1,8 düşüşle 42 bin 300 dolar seviyesinden işlem gördü, Ethereum ise yüzde 2,7 düşüşle 2 bin 270 dolar seviyesine geriledi. Solana, bugün öğlen saatlerinde yüzde 5,2 düşüşle 95,2 dolar seviyelerinde işlem gördü. Ripple ise yüzde 3,3'lük bir düşüşle 0,49 dolardan alıcı buldu.