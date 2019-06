Bitcoin haberi Facebook hisselerini uçurdu

Sosyal medya platformu Facebook'un hisseleri dijital bir parayı kullanıma sunacağı yönündeki haberleri etkisiyle yükseldi.

Bitcoin, Facebook Inc.'in dijital bir para kullanıma sunacağı yönündeki haberlerin etkisiyle 9 bin doları aşarak Mayıs 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.

BloomberHT'nin haberine göre söz konusu haber kripto paraların ana akım finans çevreleri tarafından daha fazla benimsendiği şeklinde iyimserliği artırdı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Cuma günü geç saatlerden bu yana yüzde 9.4 yükseldi ve Londra saatiyle 09:30'da 9,215 dolardan işlem gördü. Rakip dijital paralar da tırmandı, Litecoin yüzde 5 değer kazandı, Ethereum ise yüzde 5.5 yükseldi.

Asya'da kripto paralarla bağlantılı hisse senetleri değer kazandı. Remixpoint Inc. yüzde 6 yükseldi. Monex Group Inc. ve Ceres Inc. Tokyo seansını yüzde 2'nin üzerinde yükselişle tamamladı.Seul'de listeli Vidente Co.yüzde 2.7 tırmandı.

Capital Link International CEO'su Brett McGonegal, Baloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta “Yalın gerçek şu ki insanların bir çeşit güvenli liman ya da hedge aradığı bir dönemde para, Bitcoin'e doğru yolunu buldu.” dedi ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgi göstermeye başlaması durumunda kripto paranın “çok daha yukarı gideceğini” sözlerine ekledi.