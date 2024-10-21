Bitcoin hareketlendi: Yükseliş sürecek mi?

Spot ABD ETF’lerinde tutulan Bitcoin’lerin yeni bir rekor kırmasıyla Bitcoin 69 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

18 Ekim Cuma günü ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 273,7 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise net 1,9 milyon dolar giriş oldu. ABD merkezli 12 spot Bitcoin ETF'i Ocak ayındaki lansmanlarından bu yana en yüksek toplam net varlık değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Spot EFT'lerdeki artıştan destek alan Bitcoin, 66 bin 500 dolar seviyesindeki orta noktayı kırdıktan sonra güçlü bir ivme yakalayarak 68 bin 300 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu seviyeden aldığı destekle birlikte fiyat 69 bin 500 dolara kadar çıktı. Ancak, bu bölgede karşılaştığı hafif satış baskısıyla gerileyen Bitcoin, saat 09.20 itibarıyla 69 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise 2 bin 640 dolar seviyesinden aldığı destekle birlikte 2 bin 760 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satış baskısıyla fiyat 2.720 dolara kadar geri çekildi. Saat 09.20 itibarıyla Ethereum 2 bin 735 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler, Bitcoin mevcut gücünü koruyabilirse 70 bin dolardaki önemli direnç seviyesini kırma potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyor. Eğer 70 bin dolar seviyesi yukarı yönlü aşılabilirse yükseliş trendinin 72 bin dolara kadar devam edebileceğini, bu bölgedeki satış baskısı da aşılırsa fiyat 73 bin 750 dolardaki tarihi en yüksek seviyeye ulaşabileceğini belirtiyorlar.

Analistlere göre, yeni bir zirve yapılması durumunda ise 80 bin dolar seviyelerine doğru hızlı bir ralli başlayabilir.

Ancak, Bitcoin 70.000 dolar seviyesini geçemezse fiyatın yeniden 66.500 dolardaki orta noktaya doğru bir geri çekilme yaşaması da muhtemel olarak değerlendiriyor. Bu seviyede tutunamaması durumunda ise 63.500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düzeltme yaşanabilir. Analistler göre böyle bir düzeltme yaşanırsa piyasadaki kısa vadeli beklentiler yeniden şekillenebilir.