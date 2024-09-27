Bitcoin son 1 ayın en yüksek seviyesinde

Kripto para piyasası ise, dolardaki toparlanma ve Federal Rezerv'den gelecek yeni ipuçlarına odaklanmış durumda.

Piyasalardaki genel hissiyat, özellikle Bitcoin’in kritik bir direnç seviyesi olarak görülen 65.000 doları aşma potansiyeline yöneldi.

65 BİN DOLAR KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ

Bitcoin, son aylarda yatırımcıların dikkatini çeken kritik 65.000 dolarlık seviyeye yaklaşmış durumda. Ağustos ayının başından bu yana bu seviyenin üzerine çıkamayan Bitcoin, Coindesk’in raporlarına göre önemli bir dirençle karşı karşıya. Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, o tarihten bu yana 50.000 ile 60.000 dolar arasında dalgalı bir seyir izledi.

Merkez bankalarının gevşeme politikaları, son dönemde Bitcoin fiyatlarının artışında önemli bir rol oynadı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri, piyasaya ek likidite sağlayarak riskli varlıkların değer kazanmasına neden oldu. Özellikle Çin Halk Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için aldığı teşvik önlemleri, Asya piyasalarındaki iyimserliği artırdı ve Bitcoin’e olan ilgiyi canlandırdı.

ALT COİNLERDE SINIRLI KAZANÇLAR

Bitcoin'deki sınırlı kazançlar, altcoin piyasalarına da yansıdı. Dünyanın ikinci büyük kripto parası olan Ether, 2.619,96 dolarda sabit kaldı. Bunun yanı sıra, XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) gibi altcoinler %0 ile %3,8 arasında değişen sınırlı kazançlar kaydetti. Meme coinler arasında ise Dogecoin (DOGE) %5,3 oranında bir artış göstererek dikkat çekti.