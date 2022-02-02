Bitcoin toparlanma çabasında

Kripto para birimlerinde son günlerde toparlanma eğilimi görülüyor. Ocak ayının son haftasında yönünü yukarı çeviren Bitcoin gözünü 40 bin dolar seviyesine dikti. İşte detaylar…

24 Ocak’ta 33 bin doların altını gördükten sonra toparlanma kaydeden Bitcoin bugün 38 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son günlerde yükseliş trendi içerisinde olan Bitcoin, 40 bin dolar kritik direnç seviyesine doğru adım adım ilerliyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYEYE DİKKAT

Son dönemde birçok analist Bitcoin fiyatının 30 bin dolar seviyesinin altına düşeceğini tahmin ederken, lider kripto para 40 bin dolara doğru yöneliyor. Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe’nin analizine göre Bitcoin’de somut iyileşmelerin onaylanabilmesi için fiyatın 41 bin 500 dolar seviyesine ulaşması gerekiyor.

ETHEREUM DA TOPARLANIYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’da da yukarı yönlü hareketler görülüyor. Ethereum bugün 2 bin 700 dolar üzerinde hareketini sürdürüyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise bugün 1.74 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



02/02/2022 15:52