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Bitcoin yeni haftaya nasıl başladı?

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10/01/2022

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Bitcoin yeni haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında faiz artırımlarına beklenenden önce başlayabileceğini belirtmesi hisse senedi ve kripto paralarda sert düşüşlere neden oldu.
Bitcoin, hafta sonu akşam saatlerinde 40 bin dolara doğru düşerken gelen tepki alımlarıyla dün sabah yeniden 42 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin pazartesi sabahına 41 bin 984 dolar ile başladı.

Fed tutanaklarının yanında protestolar sebebiyle Kazakistan’daki kripto para madenciliği faaliyetlerinin de durma noktasına gelmesi düşüşte etkili oldu.

Ethereum ise günlük yüzde 2.6 düşüşle 3 bin140 dolara geriledi.

Erhereum pazartesi sabaha 3 bin 168 dolarla başladı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 84’ü değer kaybı yaşadı.

10/01/2022 09:03
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TAGS: Bitcoin
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