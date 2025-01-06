Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırında

Kripto paralarda, Donald Trump'ın göreve başlayağı tarih öncesi yön arayışı sürüyor.



Bitcoin, yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişle 100 bin dolar sınırında başladı. Piyasanın amiral gemisi, 10 gün sonra yeniden 100 bin dolar sınırına geldi.



Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum da yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 700 dolara yakın işlem gördü.



Bitcoin, aralık ayında 108 bin 300 dolar ile rekor kırmıştı.



KURUMSALLARIN YENİ PLANI

Dünyada en fazla Bitcoin'i elinde bulunduran şirket olan MicroStrategy, portföyünü genişletmek için 2 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi arzını duyurdu. Şirketin elinde 446 bin 400 BTC bulunuyor.



Japonya merkezli Metaplanet de elindeki BTC miktarını bu yıl 10 bine yükseltmeyi hedefliyor. Şirketin portföyünde bin 762 BTC bulunuyor. Başka bir ifadeyle şirket, 8 bin BTC alımı planlıyor, rakam bugün itibarıyla 800 milyon dolarlık yatırım anlamına geliyor.



GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ



Piyasalar tam anlamıyla Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak tarihine odaklanmış durumda...



Trump'ın kabinesinde kripto para dostu olarak nitelendirilen birçok isim bulunuyor.



Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti.

Trump'ın Bitcoin rezervi ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.