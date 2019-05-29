Bitcoin yüzde 2.32 düştü

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.32 düştü.

Bloomber Galaxy Crypto Index, piyasanın en yüksek hacimli Bitcoin volatilesinin Nisan ayındaki yüzde 3.5 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 4.5’e yükseldiğini ve söz konusu oranın, Aralık 2018’de görülen rekor düzey yüzde 4.2’nin üzerine çıktığını açıkladı. Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarına ilişkin şu yorumu yaptı:

“Volatilenin yükselmesi fiyatlarda uç düzeylerin görüleceğine işaret eder. Piyasa bu durumda yatırımcının gözünde hafif esneyebilir.”

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.32 düşüşle 8,527 dolara geriledi ve 151 milyar 190 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yüzde 0.63 ile yalnızca Ripple yükselirken, yüzde 4.44 ile en çok Binance Coin düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 76.’sı geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 7.13 ile 77’nci sıradaki aelf öncülük etti.

Piyasadaki eksi yönlü hareketlerin etkisiyle piyasa hacmi 270 milyar doların altına inerken, son 24 saatte yüzde 1.8 düşüşle 266 milyar 896 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 85 milyar 133 milyon dolar olarak hesaplandı.