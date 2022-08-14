Bitcoin’de 2 ay sonra bir ilk

Kripto paralar haziran ayındaki büyük çöküşün yaralarını sarmaya çalışıyor. Bitcoin, 2 ay sonra ilk kez kritik seviyeye ulaştı. İşte detaylar...

Kripto para birimleri haziran ayındaki türbülansın etkilerini silmeye çalışıyor. Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 13 Haziran tarihinde 17 bin dolar düzeyine kadar gerileyerek 1.5 yılın dibine inmişti. Bitcoin haziran ayında yüzde 37’den fazla değer kaybetmişti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Mayıs ayında Terra ekosisteminin iki kripto varlığı LUNA ve UST’nin çöküşüyle birlikte kripto para birimleri resmen ağır yara alırken, yatırımcıların ise piyasaya güveni oldukça zedelenmişti. Haziran ayında da kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurarak iflas bayrağını çekmesiyle birlikte dijital varlıklarda baskı artmıştı. Ancak temmuz ayı itibarıyla kripto para piyasasında rüzgar tersine döndü. Temmuz ayında yeniden 20 bin doların üzerine çıkan Bitcoin aylık bazda sınırlı kazanç elde etti. Bitcoin temmuz ayında yüzde 6 civarında prim yaptı.

BITCOIN’DE 2 AY SONRA İLK KEZ KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Milliyet'te yer alan habere göre Temmuz ayından itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin son günlerde gösterdiği performans ile yatırımcısını heyecanlandırıyor. Son günlerde özellikle 24 bin dolar seviyesi civarına çakılı kalan Bitcoin burada kalıcılığını sağlamıştı. Hafta sonu ise Bitcoin kritik seviyenin üzerini test etti.Güne 24 bin 443 dolar civarında başlayan Bitcoin saat 10.30 sularında 25 bin dolar olan kritik eşiği aştı. 25 bin 47 dolar düzeyine kadar yükselen Bitcoin burada kalıcılığını sağlayamadı. Bitcoin şu dakikalarda 24 bin 758 dolardan işlem görüyor.

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14/08/2022 17:00