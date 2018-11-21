Bitcoin'de düşüş tam gaz sürüyor

Dijital para Bitcoin'in fiyatı 19.800 dolar ile rekor kırdığı Aralık 2017'nin yüzde 79 altına inerek Eylül 2017'den bu yana ilk kez 4.077 dolar seviyesini gördü.

Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı dün 4.076,59 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından bu saban 4430,25 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün, en değerli 100 dijital paradan 90'ı değer kaybetti. Analistler, uzun bir süre yatay seyir izleyen Bitcoin fiyatının geçtiğimiz haftadan bu yana keskin bir düşüş yaşıyor olmasının potansiyel yatırımcıları da endişelendirdiğini ve güçlü bir toparlanmanın önüne geçtiğini ifade ediyorlar.