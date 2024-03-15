Bitcoin'de sert düşüş

ABD'den gelen veriler piyasalarda kafaları karıştı. ABD üretici fiyatları beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Üretici enflasyonu sonrası ABD borsaları yönünü aşağı çevirdi. Riskli varlıklara yönelik iştah azalırken, kripto piyasalarında soluksuz yükseliş şimdilik durdu.



En büyük kripto varlık Bitcoin'in fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi. Dün 73 bin 780 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 66 bin 700 dolara kadar indi.

Ethereum ise 4 bin dolar civarından 3 bin 600 dolara kadar düştü. Altcoinler'de ise çift haneli düşüşler kaydedildi.



Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 68 bin 574 dolar civarında işlem görüyor. Etheruem ise 3 bin 741 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine dair verilerin ardından pozisyonlarında ayarlamaya gittiğini belirtti.



ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.