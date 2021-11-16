Bitcoin’de sert düşüş

Tarihi seviyesini geçen hafta 69 bin 34 dolarla gören Bitcoin, bugün büyük değer kaybıyla 60 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin’den sonra en yüksek hacimli kripto para birimi olan Ethereum da 4 bin 290 dolara kadar inerek 4 bin 878 dolarlık zirvesine göre yüzde 10 geriledi.

Bitcoin, Tproot isimli güncelleme ile birlikte dün bir miktar yükselse de bugün kâr satışlarının ve Çin ile ABD’den gelen haberlerin etkisiyle sert düştü.

Bitcoin blokzincirinde bir saniyede 7 işleme kadar doğrulama yapılabiliyor. Taproot güncellemesi ile bloklara dahil edilebilecek işlem sayısı da artacağı için güncellemeyle Bitcoin blokzincirinde 10 dakika içerisinde onay alan işlem sayısı da artacak.

ÇİN’DEN YENİ KRİPTO HAMLESİ

Ancak Çin’den gelen bazı haberlerin olumlu etkiyi kırması uzun sürmedi. Çin Komünist Partisi Disiplin Komisyonu, kripto para madenciliği, yolsuzluk ve diğer ihlallere izin verdiği için bir komünist parti üyesini ihraç etti.

Ayrıca Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) dün yaptığı açıklamada, kripto madenciliğe karşı eyaletleri uyararak bazı kripto madenleri için “cezalandırıcı elektrik fiyatlarını” dikkate alacağını söyledi.

Çin bir süredir Bitcoin süreçlerinin yüksek düzeydeki enerji tüketimine atıfta bulunarak Bitcoin madenciliğini engellemeye yönelik adımlar atıyor. Madenciliğin yanında borsaların kullanımını da yasaklayan Çin, halihazırda bazı enerji sorunları ile uğraştığı için madenciliğe oldukça soğuk bakıyor.

ABD’DE ALTYAPI YASASI

ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalaması da düşüşe sebep olarak gösteriliyor. Bu yasa ile ABD’de aracı kurum, broker tanımını genişletilerek tüm brokerların vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlaması öngörülüyor.

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16/11/2021 11:06