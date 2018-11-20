Bitcoin'de sert düşüş

Kripto paralardaki düşüş, Bitcoin'in Ekim 2017'den bu yana ilk kez 5 bin doların altını test etmesiyle hızlandı. Bitcoin 16 bin 850 dolarlık zirvesinden (Aralık 2017) bu yana sürekli değer kaybediyor. Son bir haftadır serbest düşüş yaşayan Bitcoin'deki düşüş bu hafta daha da hızlandı.



DÜN GECE SERT SATIŞ YEDİ

Bitcoin yüzde 15 değer kaybıyla 4 bin 651 dolar seviyesine geldi ve arka arkaya sekizinci günde de değer kaybederek en uzun süreli değer kaybettiği süreci gördü. Böylece Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 80 milyar dolar kritik seviyesine indi.

Bitcoin haftalık grafik, 8 iş günü arka arkaya değer kaybediyor...

Bitcoin'in değer kaybının yanında diğer kripto paralar Ethereum yüzde 13, Litecoin ise yüzde 14 düşüş yaşadı.