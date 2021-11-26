Bitcoin’de varyant etkisiyle çok sert düşüş

Güney Afrika’da görülen B.1.1.529 adlı yeni corona virüsü varyantına dair endişeler küresel piyasaları sallarken, kripto para birimlerinde de sert değer kayıpları görülüyor.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu Bitcoin bugün 59 bin dolardan 53 bin 675 dolara kadar geriledi. Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 8’e yaklaştı.

Böylece Bitcoin, kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 22 oranında geriledi.

Diğer büyük kripto para birimlerinden Ethereum da gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 3 bin 950 doları gördü.

Litecoin’de ise günlük düşüş oranı yüzde 30’u geçti. Bir ara 413 doları göre Litecoin bugün 191 dolara kadar geriledi.

Ripple da yüzde 10'dan fazla düşüşle 0,9357 dolar seviyesine geriledi.

Bloomberg Galaksi Kripto Endeksi’nde günlük düşüş yüzde 7,5’e ulaştı.

ABD’DEKİ VERGİ DÜZENLEMESİYLE GERİLEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzalaması hafta başında kripto paralarda sert satışlara neden olmuştu.

Güney Afrika’da görülen yeni varyantın salgına dair endişeleri artırmasıyla risk iştahının azalması da bu hafta kripto paralarda ikinci değer kaybı dalgasını tetikledi.

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26/11/2021 16:15