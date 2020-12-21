Bitcoin'de yeni rekor 24 bin 161 dolar

Kripto para birimi Bitcoin, 21 Aralık'ta 24 bin 161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyine ulaşırken, toplam hacmi de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

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21/12/2020

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Bitcoin'de yeni rekor 24 bin 161 dolar

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle rekorlarını tazeliyor.

ABD’de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık’ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 2.95 artışla 23,893.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.17’yi buldu. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 444.159 milyar dolara yükseldi.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 173 MİLYAR DOLAR

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 55 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim 671 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi 173 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,057 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,330 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1’ini Bitcoin oluşturuyordu. (DHA)

21/12/2020 11:02
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TAGS: Bitcoin, haber, dolar, ekonomi
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