Bitcoin'den tarihi zirve: 62 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 62,124 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin'de bir önceki zirve 61,683 dolar ile 13 Mart 2021'de görülmüştü.

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13/04/2021 11:31