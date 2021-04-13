Bitcoinden yeni rekor

Kripto para birimi bitcoin, 62 bin doların üzerine yükselerek bir rekora daha imza attı.

Bitcoin fiyatları, kripto para Borsası Coinbase'in yaklaşık 100 milyar dolar değerleme ile halka arz edileceği gün yüzde 3,5'tan fazla yükselişle 62 bin 531 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Coinbase’in 100 milyar dolar değerlemeyle bugün halka arz edilmesi bekleniyor. Bu rakam New York Borsası ve Nasdaq’ın değerlerinin toplamından daha fazla ediyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ve Coinbase Çarşamba günü Nasdaq’ta doğrudan halka açılırsa, bu Coinbase’i ABD’deki en büyük kripto para borsası haline getirecek. Bloomberg'ün tahminlerine göre, şirketin kurucuları Brian Armstrong ve Fred Ehrsam, 15 ve 2 milyar dolarlık hisselere sahip olacak.

Coinbase, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, ilk çeyrek kârının 730-800 milyon dolar arasında bir yerde geleceğini açıkladı, bu da şirketin 2020 kârını sadece ilk çeyrekte ikiye katladığı anlamına geliyor. 2021’in ilk üç ayında şirketin toplam gelirinin geçen senenin tamamında elde ettiği 1,3 milyar doları geçmesi bekleniyor.

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13/04/2021 17:32