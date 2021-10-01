Bitcoin'e 'Powell' dopingi

Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kripto paraları yasaklama gibi bir niyeti olmadığını açıklamasının ardından yeniden 47 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin, düzenleme baskısına rağmen yüzde 10 civarında yükselişle yeniden 47 bin doların üzerini görürken Ethereum da 3 bin 200 doların üzerine çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın kripto paraları yasaklamak gibi bir niyeti olmadığını fakat düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü açıklaması piyasalardaki yükselişte kilit rol oynadı.

Bitcoin, Eylül ayını yüzde 7,6 düşüşle kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği yüzde 25 yükselişle kapattı. Litecoin, yüzde 8’den fazla yükselişle 163 dolar civarında bulunurken EOS da yüzde 4,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

7 büyük merkez bankasından dijital para raporu

Kanada, Japonya, İsviçre, İsveç, Avrupa, İngiltere ve Amerika merkez bankaları, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile beraber çalışarak dijital merkezi paralarla ilgili üç adet rapor hazırladı.

Parasal sistemde merkez bankası paralarının merkezi rolünün, paraya olan güven ve kamu refahı için çıpa görevi gördüğünü belirten 7 merkez bankası, hızla değişen sistemle birlikte gelecekte kamu politikası hedeflerine ulaşmak için ne yapabilecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Raporda, 7 merkez bankasının belirlediği temel prensiplerle uyumlu bir dijital merkezi para biriminin (CBDC), finansal istikrarın sağlanması amacıyla gelecekte merkez bankaları için önemli bir enstrüman olabileceği vurgulanırken, para ve ödeme sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle merkez bankalarının CBDC planlarının da değişeceği ve CBDC çıkarılmasının bir egemenlik kararı olduğu belirtildi.

Kamu-özel işbirliği şart

Dijital merkezi para birimleriyle ilgili uluslararası iş birliğinin sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesi için yol açacağını vurgulayan merkez bankaları, CBDC’lerin bankalar arası havalelerin ötesinde kamusal politikalar üzerinde de ciddi etkileri olacağını söyledi.

Merkez bankaları, etkili bir dijital merkezi para birimi sisteminin hem özel hem de kamu aktörlerinin karşılıklı çalışmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Kamu ve özel sektör aktörlerinin işbirliğinin CBDC’lerin gelecekteki kullanım ve gelişmelerine de yardımcı olacağını belirten 7 merkez bankası, dijital merkezi para birimlerinin benimsenmesinin kullanıcıların ve ticaretle uğraşanların kullanımı kabul etmesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

CBDC'lere aniden geçilmesi finansal istikrarı riske atabilir

Finansal sistemin dinamik olduğunu ve birçok yapısal değişikliğin üstesinden gelmeyi başardığını belirten merkez bankaları, özel sektördeki gelişmelerin de mevduat ikame riskleri yaratabileceğini ve CBDC’lerin kullanıma sunulmasıyla beraber bankalar ve finansal kuruluşlar için yenilikçi fırsatlar oluşabileceğini belirtti. Merkez bankaları, CBDC için geçiş sürecinde bu risklerle nasıl mücadele edileceği üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Dijital merkezi paraların banka mevduatlarına etkisinin sınırlı olacağını belirten merkez bankaları, CBDC’lere aniden geçilmesinin finansal istikrarı riske atabileceğini söyledi.

7 merkez bankasının oluşturduğu çalışma grubunun politika ve teknik analizlere devam edeceği vurgulanırken grup üyeleri arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştireceği de belirtildi.

Dijital Merkezi Para İdare Grubunun Eş Başkanlığını BIS’ten Benoit Coeuré ve İngiltere Merkez Bankası’ndan Sör Jon Cunliffe yürütüyor.

İdare grubunun üyeleri ise Kanada Merkez Bankası’ndan Timothy Lane, Avrupa Merkez Bankası’ndan Fabio Panetta, Japonya Merkez Bankası’ndan Shinichi Uchida, İsveç Merkez Bankası’ndan Cecilia Skingsley, İsviçre Merkez Bankası’ndan Fritz Zurbrügg, Fed’den Lael Brainard ve BIS’ten Hyun Song Shin.

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01/10/2021 17:44