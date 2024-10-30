Bitcoin'in değeri rekor seviyeye yaklaştı

Bitcoin’de yaşanan yükseliş, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolar rekor seviyesine yaklaşmasını sağladı.

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30/10/2024

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Bitcoin'in değeri rekor seviyeye yaklaştı

Bitcoin’de yaşanan yükseliş, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolar rekor seviyesine yaklaşmasını sağladı.

Salı günü kripto para birimi 73 bin 564 dolar seviyesine kadar yaklaştı.

Bitcoin’deki artış, Ether ve Dogecoin gibi daha küçük dijital para birimlerinin de yükselmesini sağladı.

Dijital para biriminde yaşanan yükseliş ile piyasalarda likidite sorunu ortaya çıkınca diğer kripto para birimleri de yükseldi.

Bloomberg’in haberine göre Bitcoin’in yükselmesinde piyasaların Donald Trump’ın başkan seçileceğine dair beklentisi rol oynuyor.

30/10/2024 11:14
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TAGS: Bitcoin
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