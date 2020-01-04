Bitkisel Kürler: Dr. Ümit Aktaş’tan Kansere Karşı Koruyucu Bitkisel Kürler

Bu yazımızda Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi kitabından Kansere Karşı Koruyucu Bitkisel Kürler konusunda sizleri bilgilendireceğiz.

Kansere Karşı Bitkisel Kürler

Çağımızın korkulu rüyası olan kanser ile mücadelede sizlere yardımcı olacak kanser karşıtı bitkisel kürler

Bitkisel Kürler

Brokoli Kürü

Pelin Otu Kürü

Kudret Narı Kürü

Karahindiba ve Zencefil Kürü

Üzüm Çekirdeği Kürü

Meyankökü Kürü

Soğan Kürü

Biberiye Kürü

Zerdeçal Kürü

Sarımsak Kürü

Kırmızı Bitkisel Kür

Brokoli

Son zamanlarda bir tartışmadır gidiyor: Brokoli kanseri iyileştiriyor mu, yoksa kanser mi yapıyor?

Hemen bu soruya cevap verelim: Brokoli kanserle savaşıyor, kanser yapmıyor!

Yiyeceklerimizdeki onca kimyasal katkı maddesi, genetiğiyle oynanmış buğday, zirai ilaçlar falan bitti de sıra brokoliye mi geldi?

Brokolinin kanser tedavisinde etkili bir bitki olduğu, sağlık faydaları birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış, hatta tescillenmiştir. Rahat olun, huzur içinde brokoli tüketmeye devam edin.

Sadece brokoli değil, karalahana, Brüksel lahanası gibi aynı aileden olan ve kansere karşı etkili olan sebzelerin tümünde bulunan glukosinolatlar, kanserle savaşan son derece güçlü maddelerdir.

Glukosinolatların parçalanması sonucu açığa çıkan indol ve izotiyosiyanatlar gibi bileşenlerin kansere yol açan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağladığı biliniyor.

Brokoliyi çiğ ve parçalanmış olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Eğer çiğ yiyemiyorsanız, o zaman buharda ve sadece birkaç dakika pişirin. Aklınızda olsun, brokoliyi haşlamak içindeki aktif maddelerin zarar görmesine neden olur.

Brokoli Kürü

Kendi yumruğunuz büyüklüğünde brokoliyi mutfak robotuna alın. Üzerine 7 yaprak roka, 1 diş dövülmüş sarımsak, bir tutam kaya tuzu, 1 limonun suyu ve aynı limonun kabuklarını rendeleyerek ekleyin. Robotu çalıştırın ve brokolinin iyice parçalanmasını sağlayın. Bir kaseye alarak ağzını kapatın ve 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Ailesinde kanser hikayesi olanlar ve kanserden korunmak isteyenler, bu kürü her gün taze hazırlayarak tekrarlamalıdır.

Brokoli haşlandığı zaman içindeki etkili madde olan sulforafan tamamen yok olur. Brokoliyi her zaman anlattığımız usulde tükettiğinizde, en yüksek miktardaki sulforafanı almış olacaksınız. Aynı zamanda rokanın içinde bulunan mirozinaz enzimi, sulforafan maddesinin emilimini artırır.

Pelin Otu

Pelin otu (Arfemisia absinthium), papatyagiller ailesinden bir bitkidir. Memleketimizde yaygın olarak yetişir.

İçinde bulunan Artemisinin maddesi, kanser hücrelerini intihara sürükleyerek öldürür (apopifosis) (1). Artemisinin, aynı zamanda sıtma üzerinde etkileri bilinen bir maddedir.

Pelin Otu Kürü

1 yemek kaşığı pelin otu ve 1 çubuk meyankökü, kaynamakta olan 1 bardak içme suyunun içine atılır. 4 dakika kaynatılır. Altı kapatılır ve 1 tatlı kaşığı tıbbi papatya eklenir. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakılır. Yemeklerden 1 saat sonra günde 3 kez içilir.

Pelin otu kürü, özellikle kadınlarda meme kanseri ve erkeklerde prostat kanseri üzerinde etkilidir. (2)

Dikkat! Mide bağırsak ülseri olanlar ve böbrek yetmezliği hastaları pelin otunu kullanmamalıdır.

Kudret Narı

Kudret narı (Momordica charantia), kabakgiller familyasından bir bitkidir.

Son derece kuvvetli anti-kanser etki gösterir, kanser hücrelerini öldürür. (3)

Kudret Narı Kürü

4 adet olgunlaşmış ve sararmış kudret narının çekirdekleri çıkartılıp atılır. Etli kısımları metal olmayan bir bıçakla (bambu veya seramik bıçak) doğranır ve cam bir kavanozun içine doldurulur. 15 gram dulavratotu kökü (Arctium majus) iyice parçalandıktan sonra kavanoza eklenir.

Üzerine 300 cc. saf sızma zeytinyağı konur. Tahta bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırılır. Kavanoz ağzı kapalı olarak güneş gören bir köşeye konur. Her gün tahta kaşıkla karıştırılarak 21 gün bekletilir.

Her yemekten 30 dakika önce ve yatmadan 1 saat önce olmak üzere, günde 4 kez 1 yemek kaşığı yenir.

Özellikle pankreas kanseri, kolon kanseri, karaciğer kanseri, prostat kanseri, mide kanseri ve meme kanserleri ile lösemide etkilidir.(4,5)

Dikkat! Hamile bayanlar bu kürü uygulamamalıdır.

Dikkat! Kudret narının tohumları toksik maddeler içerir, kesinlikle kullanılmamalıdır.

Karahindiba ve Zencefil Kürü

8 yaprak taze karahindiba metal bıçak değdirmeden ince ince doğranır. 2 parmak büyüklüğündeki taze zencefil kökü kibrit çöpü büyüklüğünde doğranarak eklenir. 2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı içine 7 damla karanfil yağı eklenir, karıştırılır. Karahindiba ve zencefil ile güzelce harmanlanır.

Her gün 2 kez, kuşluk vakti ve ikindi vakti taze hazırlanarak tüketilir.

Özellikle yumurtalık kanseri, meme kanseri ve prostat kanserleri üzerinde etkilidir.(6-7)

Üzüm Çekirdeği Kürü

Siyah üzümün çekirdeği kullanılmalıdır. 100 gr siyah üzüm çekirdeği havanda iyice dövülür. Cam bir kavanoza alınır ve 1 su bardağı dolusu karakovan balı eklenir.

Tahta bir kaşıkla karıştırılır. Kapağı kapatılarak ılık ve loş bir ortamda 9 gün bekletilir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden 30 dakika önce 1 yemek kaşığı yenilir.

Üzüm çekirdeğinin içerdiği proantosiyaninler, kanser kitlesinin büyümesini engeller. Başta pankreas kanseri ve kolon kanserleri olmak üzere, tüm katı tümörlerde etkilidir. (8-9)

Meyankökü

Meyan kökü, tarihin ilk çağlarından beri şifalı özellikleri ile tanınan bir bitkidir. Anadolu’da şerbeti yapılan bu şifalı bitkinin, güçlü anti-kanserojen etkileri olduğuna dair pek çok bulgu var.

2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan bir çalışma, kansere karşı etkili bitkiler arasında yer alan meyan kökünün, özellikle lösemi ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca meyan kökünün, prostat kanseri, deri kanseri ve karaciğer kanserlerine karşı da koruyucu olduğuna dair pek çok çalışma mevcut.

Yüksek tansiyon problemi olanlar, şeker hastaları ve böbrek üstü bezi hastalıklarından muzdarip olanlar, meyan kökünden uzak durmalı. “Şifalı bitkidir, yan etkisi yoktur” mantığıyla herkesin her türlü bitkiyi tüketmesi yanlış ve tehlikelidir. Bir bitkiyi kullanmaya başlamadan önce, bir fitoterapi uzmanına danışmanız gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.

Meyankökü Kürü

Meyan kökü kanser hücrelerini intihara sürükler (apoptosis). (10)

2 adet parmak büyüklüğünde meyankökü, 250 cc kaynamakta olan içme suyu içine atılır. 6 dakika kaynatılır. Altı kapatılır, 1 yemek kaşığı ısırgan otu ve 1 tatlı kaşığı tıbbi papatya eklenir. Kapağı kapatılarak 10 dakika demlenmeye bırakılır. Süzülerek içilir.

Her gün 3 kez taze hazırlanarak yemeklerden 1 saat sonra içilmelidir.

Meme kanseri, cilt kanseri ve sindirim sistemi kanserleri üzerinde etkilidir.

Dikkat! Meyankökü tansiyonu yükseltebilir. Yüksek tansiyon hastaları bu kürü kullanırken tansiyonlarını takip etmeli ve dikkatli olmalıdırlar.

Soğan Kürü

Özellikle sindirim sistemi kanserlerinde ve yumurtalık kanserinde etkilidir. (11)

1 adet orta boy kırmızı soğan piyazlık doğranır. Üzerine 3 yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi, 2 tatlı kaşığı karakovan balı ve 2 diş dövülmüş sarımsak eklenir. Tahta bir kaşıkla iyice karıştırılır. Ağzı kapalı olarak 1 saat bekletilir.

Her gün taze olarak hazırlanıp, öğlen ve akşam yemeklerinin tam ortasında, ikindi vakti yenilmelidir. Dibinde biriken suyu sakın atmayınız ve içiniz.

Biberiye Kürü

Kolon kanseri ve pankreas kanseri olanlar bu kürü kullanmalıdır. (12)

1 adet limonun suyu sıkılır ve bir kenara alınır. Sıkılmış olan limonun kabukları, 1 tatlı kaşığı biberiye ve 1 tatlı kaşığı kekik üzerine 250 cc. kaynar su eklenir. Ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakılır. 10 dakika sonra süzülür, limon suyu eklenir ve içilir. Günde 4 kez tok karna içilmelidir.

Zerdeçal

Zerdeçal, anti-kanser etkinlik açısından en güçlü bitkilerden birisidir. Zerdeçalın kanserdeki tedavi edici etkisiyle ilgili yüzlerce bilimsel makale yayınlanmıştır.

ABD’nin en büyük kanser araştırma hastanesi olan MD Anderson, yaptığı bilimsel çalışmalarla pankreas kanserinin zerdeçal hapları kullanılarak tam şifa ile iyileştirilebileceğini gösterdi. (13) Dolayısıyla, ne kadar çok zerdeçal tüketirseniz o kadar iyidir.

Zerdeçal Kürü

Zerdeçal kürü için 1 tatlı kaşığı zerdeçalı 1 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı ile karıştırınız. Günde 3 kez yemek aralarında yiyiniz. Bunun dışında, tüm yemeklerinizde ve yoğurtlarınızın içinde baharat olarak bol bol zerdeçal tüketiniz.

Bu bitkisel kürler arasında en etkililerinden olan bu kür, hem kanserden korunmak için, hem de kanser hastalarının tedavisine yardımcı olmak için uygulanabilir.

Kanserden Korunmak için Sarımsak Kürü

20 diş sarımsak havanda (tercihen tunç veya mermer havanda) püre kıvamına gelene kadar iyice dövülür. Cam bir kavanoza alınır, üzerine 1 çay bardağı ev yapımı elma sirkesi ve 1 çay bardağı süzme karakovan balı eklenir.

Her sabah kahvaltıdan 1 saat önce, 1 yemek kaşığı alınmalıdır. Hazırlanan kür 1 hafta içinde tüketilmelidir. 7. günden sonra etkinliği azalmaya başlar.

Kanserden korunmak için senede 2 kere sonbahar ve ilkbaharda her seferinde 15 gün boyunca sarımsak kürü uygulamak faydalıdır.

Sarımsak kürü, aynı zamanda kalp damar hastalıklarına karşı da koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kanserden Koruyan Kırmızı Bitkisel Kür

1 adet kırmızı pancar, 1 adet havuç ve 1 adet kırmızı elma katı meyve sıkacağından geçirilir. Elde edilen meyve suyu ağzı kapalı olarak 30 dakika buzdolabında bekletilir. Kahvaltıdan 20 dakika önce içilir.

Ailesinde kanser öyküsü olanlar senede 3 kez kırmızı kürü tatbik etmelidir. Her bir kür dönemi 20 gün olmalıdır.

Bu kür bağışıklık sistemini güçlendirir ve mide ülserine karşı faydalıdır.

Kaynak Kitap: Dr. Ümit Aktaş- Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Dr. Ümit Aktaş Kimdir?

Fitoterapi Uzmanı, M.Sc., PhD (C) Akupunktur Uzmanı, M.D.

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye’de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir.

Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır.

İstanbul’da kendi kliniğinde hasta kabul eden Dr. Ümit Aktaş, halen Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Web Sites: https://www.umitaktas.com/

Dr. Ümit Aktaş’ın Kitapları

İLAÇSIZ YAŞAM, (2013). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:12, Sayfa Sayısı 240, ISBN: 6055181185, Türkçe

BİTKİSEL KÜRLERLE İLAÇSIZ TEDAVİ, (2015). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 182, ISBN: 6059841085, Türkçe

MUTLULUK KÜRLERİ , (2016). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:8, Sayfa Sayısı 312, ISBN: 9786059841658, Türkçe

DİYABET VE ZAYIFLAMA KÜRLERİ , (2017). AKTAŞ ÜMİT, Hayy Kitap, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 359, ISBN: 9789752477162, Türkçe

04/01/2020 14:13