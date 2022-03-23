20 Yaşında Gibi Hissediyorum

18 Yıldır alerjik astım hastalığı bulunan Salih Beton Bey Haber Kıbrıs ekibine Dr. Hakan Özkul’un bitkisel tedavi tavsiyeleri öncesi ve sonrasında neler yaşadığını aktardı.

Dr. Hakan Özkul’un Bu Gibi tedavilerde Başarılı Olduğunu Gördüm ve Ona Ulaştım

“İsmim Salih Beton. Güzelyurtta yaşıyorum. 48 yaşındayım iki çocuk babasıyım. 18 yıldır alerjik astım hastasıyım birçok tedavi gördüm fakat yeteri kadar iyi hissetmiyordum. Bende araştırmaya başladım. Sosyal medyadan Dr. Hakan Özkul’un bu gibi hastalıklardaki başarılarını gördüm asistanlarına ulaştım. Daha sonrasında Hakan hoca ile görüştüm şikayetimi dinledi ve bitkisel tedavi almaya başladım.

Bitkisel Tedavi Almadan Önceden İş Yapamaz Durumdaydım!

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sosyal hayatı ve iş hayatı kötüye giden Salih Bey, yaşadığı problemlerden bahsetti.

“Erkenden yorulurdum, iş yapamazdım, tıkanıklıklar oluyordu ciğerle ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyordum.”

Bitkisel Tedavi Almaya Başladığımda Kendimi Çok Hissettim

“Bitkisel tedavi almaya başladığımda ilk 15-20 gün içerisinde kendimi iyi hissetmeye başladım. Toparlandım daha az yorulmaya başladım.”

Kendimi 20 Yaşında Gibi Hissediyorum!

Üç aylık tedavisinin ardından yaşadığı değişiklik için oldukça mutlu olan Salih Bey, 20 yaşında gibi hissettiğini belirtti.

“İlk üç aylık tedavim geride kaldı şimdi ikinci üç ayın içerisindeyim. Çok rahatım çok iyiyim sıkıntılarımdan kurtuldum. Daha önce gördüğüm tedavilerin bir kısmı işe yaradı fakat Dr. Hakan Özkul’dan aldığım bitkisel tedavi gerçekten işe yaradı. Ben 48 yaşındayım fakat kendimi şuanda 20 yaşında gibi hissediyorum.”

“Hakan Özkul ve ekibine ilgilerinden dolayı ve bu imkanı sağlamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Dr. Hakan Özkul İletişim Bilgileri,

Sorularınız için; www.hakanozkulasor.com

Dr. Hakan Özkul Facebook Sayfası

Whatsapp Hattı: 0 542 838 23 24

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 08:29