Bitkisel Tedavi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılıyor?

Modern tıbbın bir dalı olan bitkisel tedavi, GETAT (Geleneksel ve tamamlayıcı tıp) sertifikası almaya hak kazanmış doktorlar tarafından yapılan bir tedavi yöntemidir. Türkiye yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Fitoterapi uzmanı Dr. Hakan Özkul’a bitkisel tedavinin hangi hastalıklarda kullanıldığını sorduk.

Bitkisel tedaviyi bugün birçok hastalığın tedavisinde, tamamlayıcı tıp kapsamında kullanıyoruz. Hatta hastalık oluşmadan önlem amaçlı bir yöntem olarak da kullanmaktayız. Bitkisel tedavi ile hastalıkları tedavi edebilmek için öncelikle hastalığı ve hastayı iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekir. Hastanın raporları iyi bir şekilde incelenmeli ve hastanın tıbbi geçmişini iyi bir şekilde anlayarak harekete geçilmedir.

Fitoterapi ile tedavi edebileceğimiz hastalıklarda hastanın tedaviye açık olması, beslenmesine dikkat etmesi ve önerilere harfiyen uyması gerekir.

Kalp Damar Hastalıkları

Dolaşım sistemimiz binlerce farklı damardan oluşur. Bu damarlar sağlıksız beslenme, genetik durumlar, sosyal yaşantı, sigara alkol gibi alışkanlıklar yüzünden tıkanabiliyor neredeyse görevini yerine getiremeyecek hale gelebiliyor.

Kalp damarlarında olan tıkanmalar kalp krizi ile sonuçlanabiliyor. Damarlar hangi organımızı besliyorsa damarın tıkanması o organı artık işleyemez hale getirir. Bitkisel tedavide damar tıkanıklıkları ile ilgili uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır.

Bugün tıkalı damarları bypass, anjiyo gibi cerrahi müdahalelerle açılabiliyor. Fakat damar tıkanıklığına sebep olan sorunları ortadan kaldıramadığımız için hasta tekrar tekrar bu operasyonlara girebiliyor. İşte bitkisel tedavi ile hastalığın sebeplerini ortaya koyarak hastanın damar tıkanıklığını doğal yollarla açmasını sağlayarak tıbbın bir yere kadar taşıdığı hastaya sağlıklı bir yaşam vaat ediyoruz.

Diyabet

Diyabet çağımızın hastalıklarındandır. Birçok organın çalışmasını önleyici etkileri vardır. Bugün tıpta bilinen bir %100 tedavi yöntemi yoktur. Diyabet tanısı konan hastalar öncelikle şeker düşürücü haplar kullanmaya başlar ardından bu hapların dozu arttırılır ardından insülin iğnesi kullanılmaya başlanır. Sonrasında iğnelerin dozu arttırılır.

Diyabette sıkça rastladığımız bu senaryoyu doğru tıbbi bitkileri kullanarak terse çevirebiliyoruz. Şeker hastası olan birçok hastamız artık insülin kullanmayı bıraktı birçoğu da hap kullanımını tam anlamıyla bıraktı.

KOAH

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı genellikle tütün ürünleri tüketenlerde veya mesleği gereği duman solumak zorunda kalan insanlarda görülür. Nefes darlığı, öksürük, balgam gibi şikayetler uzun süreli ise mutlaka doktora görülmeli tahlil yaptırmalısınız. KOAH akciğer kapasitesini önemli oranda düşürür. Bu durum nefes darlığının ortaya çıkması ile gözlemlenir.

Çok Ağır KOAH evresinde olan birçok hastanın 6 ay sonunda artık istedikleri kadar rahat yürüdüklerini, oksijen desteği olmadan nefes aldıklarını ve bunları bitkisel tedaviden destek alarak yaptıklarını söylemeden geçemeyiz.

Kanser

Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Fakat insanlar geç evrelerde kanser olduklarını öğrenmiş olabilirler. Asla ümitsizliğe kapılmasınlar. Bitkilerin tıbbın bir parçası olarak bilimsel metotla kullanılması kanser gibi bir hastalıkta dahi olumlu sonuçlar alınmasını sağlar. 1’den 4. Evreye kadar bitkisel tedavi kanserin her aşamasında son derece etkili. Hatta koruyucu tedavi olarak da öneriyoruz.

İyileşmeyecek hiçbir hastalık yoktur ben buna inanıyorum hastalar da buna inanmalı. Tarih boyu birçok hastalıkların tedavisinde fitoterapi kullanılmıştır. Kanserde hastanın bağışıklığının güçlü olması kemoterapi gibi süreçlerden fayda alınmasını sağlar. Fitoterapi ile bağışıklık desteği sağlıyoruz, kanser hücrelerinin gelişmesini, büyümesini engellemede etkili, diğer tedavilerde oluşan yan etkilerin azaltılmasında etkili. Kısacası kanser tedavisinde bitkisel tedavi tıbbın en önemli parçalarından biri haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dr. Hakan Özkul İletişim Bilgileri,

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09/06/2021 09:39