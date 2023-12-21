''Bitkisel Tedavi İle Yeniden Yürümeye Başladım!''

Romatizma hastalığı bulunan Cemal Erkurtuluş Bey ve hastalığını yakından takip eden damadı Savaş Sözcü Bey bizlere Dr. Hakan Özkul’dan aldıkları bitkisel tedavi desteğinin ne gibi etkilerinin olduğunu ve sürecin nasıl ilerlediğini aktardı.

“Kayınpederim Hastalığından Dolayı Yürüyemez Durumdaydı.”

“Ben Savaş Sözcü. Kayınpederim romatizma hastalığından dolayı doğru düzgün ayağını kullanamıyordu, yürüyemezdi, geceleri de çok sızıları olurdu. Öncelikle biz başka tedaviler uyguladık, fizik tedavi ozon tedavi gibi tedaviler uygulandı.

“YAKIN ÇEVREMDE DR.HAKAN ÖZKUL’UN TEDAVİSİNDEN MEMNUN OLAN İNSANLARI GÖRDÜM!”

Kayınpederinin hastalığını yakından takip eden Savaş Bey bitkisel tedavi almaya nasıl karar verdiklerini ve Dr. Hakan Özkul’ a nasıl ulaştığını açıkladı.

“Facebook’ta Dr. Hakan Özkul beyin bu tür hastalıklarda bitkisel tedavi kullanarak yan etki olmadan tedavi edebileceğini gördüm merak ettim ve araştırdım.

Kıbrıs’ta bitkisel tedavi kullanan çok kişilerin olduğunu çok yakın bir arkadaşımın annesinin de bu tedaviyi gördüğünü ve çok memnun olduğunu görünce bunun üzerine kayınpederimle bir diyalog kurdum.

İlk etapta Dr. Hakan Özkul ve ekibiyle görüştüm. Kayınpederimin geçmişte yaşadığı hastalıkları anlattım, ilaç tedavilerinden bahsettim, sıkıntılarını anlattım ve onlar da bana bu tedavinin hiçbir zararının olmadığını ve faydalı olacağını söylediler ve tedaviye başlama kararı aldık.”

“BİTKİSEL TEDAVİDEN SONRA ÇOK MUTLU OLDUK ”

“Bitkisel tedavi almaya başladıktan sonra kayınpederimin durumunda değişiklik oldu. Bu tedaviyi aldığımız için çok mutlu olduk. Kayınpederimin yürümesini kendi işini yapabilmesini araba kullanmasını gördükçe çok mutlu oldum.”

“Dr. Hakan Özkul ve Ekibine Çok Teşekkür Ederim.”

“Sürekli Dr. Hakan Özkul ve ekibi ile iletişim halindeydik. İlk 3 aylık tedavimizin ardından bize ikinci seansta kayınpederimin daha da iyi olacağını söylediler şimdi ikinci seansın için çok memnunuz. Dr. Hakan Özkul ve ekibine sonsuz teşekkür ederim herkese de tavsiye ederim.

“Artık Yürüyebiliyorum”

Yıllardır romatizma hastalığı yüzünden problemler yaşayan Cemal Bey bitkisel tedavi almadan önceki ve sonraki durumundan bahsetti.

“Daha önce yürüyemezdim hiç. Yorulurdum ayakta duramazdım. Şimdi bitkisel tedaviden sonra yürüyebiliyorum. Bahçe işlerimi yapabiliyorum çapalarım, ekerim bir şeyler yürüyebilirim. Ama önceden olsa yürüyemezdim.”

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