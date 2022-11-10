Bitlis'te 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem

Türkiye İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından aynı bölgede saat 07,57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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10/11/2022 08:22