Bitlis'te 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesi 3,9 ve Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem meydana geldiğini açıkladı.
10/11/2022
Türkiye İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu depremin ardından aynı bölgede saat 07,57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.