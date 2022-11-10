Bitlis'te 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesi 3,9 ve Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem meydana geldiğini açıkladı.

ads ads ads ads
10/11/2022

ads
Bitlis'te 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem

Türkiye İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından aynı bölgede saat 07,57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

10/11/2022 08:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: deprem, türkye
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.