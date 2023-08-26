Biyologlar Derneği, “Break Free From Plastic” üyesi oldu

ads ads ads ads
26/08/2023

ads
Biyologlar Derneği, “Break Free From Plastic” üyesi oldu

Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) üyesi olan Biyologlar Derneği uluslararası platformda ülkeyi temsil etmek amacıyla, plastik kullanımının yarattığı kirliliği çevre ve halk sağlığı üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefleyen uluslararası kuruluş  “Break Free From Plastic” (Plastikten Kurtul) üyesi oldu

Dernek Başkanı Hatice Benan yaptığı yazılı açıklamada, “ Derneğimizin bu platforma üye olmasının temel nedenleri arasında dünyadaki uygulamaları takip etmek, iş birliğini ve teması artırmak yanında plastik kullanımını minimize edip çevre ve halk sağlığı üzerinde kurduğu negatif baskıyı azaltmak için hem uluslararası platformda hem de ülkemiz özelinde mücadele vermektir.” ifadelerini kullandı.

26/08/2023 11:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Biyologlar Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.