Biyologlar Derneği Sivrisineklerle Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, Sağlık Bakanlığı’nın iptal edilen ve 24 Kasım’da tekrar edilecek olan “Bakteri Kökenli Biyolojik Larvasit Alım İhalesi”nin bir an önce yapılması ve halk sağlığının korunması gerektiğini belirtti.

Mulla yazılı açıklama yaparak, sivrisineklerin hastalık taşıyıcı olmaları nedeniyle insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiklerini belirterek, sivrisineklerle mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Biyolojik larvasitlerin hedef dışı canlılara zarar vermediğini kaydeden Mulla, etken madde olarak sentetik ürün değil, biyolojik bir canlı içerdiklerini (bakteri), zaten doğal olarak var olan bir canlının, biyolojik mücadele amacıyla sivrisineklerin yoğun bulunduğu ortamlara getirilip, buralarda kullanılmasının daha çevreci bir yöntem olacağını ifade etti.

Mulla açıklamasında “Son iki yıldır yaşadığımız Covid-19 salgının yanında göz ardı ettiğimiz sivrisinekler yoluyla bulaşan hastalıklardan Sıtma, Batı Nil Virüsü gibi hastalıklarla mücadele etmek de çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın iptal edilen ve 24 Kasım’da tekrar edilecek olan Bakteri Kökenli Biyolojik Larvasit Alım İhalesinin bir an önce yapılması ve halk sağlığının korunması doğru bir yaklaşım olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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17/11/2021 15:12