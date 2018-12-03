Biyologlar Derneği Tüm Naylon Poşetlerin Bedava Verilmesinin Engellenmesi Gerektiğini Belirtti



Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Türkseven, yaptığı yazılı açıklamada, naylon poşetle ilgili değerlendirmede bulunarak, ilgili tüzüğün, açıklanmış olan uygulamanın hayata geçirileceği tarihin bir gün sonrasında geçirilmesinin, Hükümetin bu konudaki ciddiyetinin sorgulamasını beraberinde getirdiğini savundu.

“FONDA TOPLANMASI SAĞLANMALI”

Ambalaj karşılığında alınan 25 kuruşun ancak 7 kuruşunun çevre koruma faaliyetlerinde kullanılacağının anlaşıldığını belirten Türkseven, “Süratle yapılacak düzenlemelerle, maliyet dışındaki ücretlerin tamamının, oluşturulacak özel bir fonda toplanması ve çevrenin korunması için kullanılması sağlanmalıdır” dedi.

Tüzükte sadece 15-50 mikron kalınlığındaki naylon poşetlerin ücretsiz satılmasının yasaklandığına işaret eden Türkseven, “14 mikron ve altındaki kalınlıkta olan naylon poşetler, halen ücretsiz ve gelişigüzel kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak da, market kasalarındaki poşetler ücretli olsa da manav ve kasap gibi aynı market içindeki reyonlarda naylon poşetler kullanılmaya devam etmektedir. Bu anomali derhal giderilmeli ve her türlü naylon poşetin bedava dağıtımı engellenmelidir” dedi.

“TÜM İŞYERLERİNDE DENETİMLER YAPILMALI”

Türkseven, naylon poşetlerin ücret karşılığı verilmesi uygulamasına yönelik denetimlerin tüm işyerlerinde de yapılması ve naylon poşetlerin ücretsiz kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

File ve bez çantaların kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini de kaydeden Türkseven, Biyologlar Derneği’nin de bez çanta dağıtacağını açıkladı.

Dünyada sadece sahil bölgelerinden yılda 12,7 milyon ton naylon poşet çıktığını kaydeden Türkseven, “Bu, Dünyanın tüm sahilleri boyunca, bir metre aralıklarla içi plastik çöp dolu 15 naylon poşet durduğu anlamına gelmektedir. Naylon atıkların büyük oranda umursamazlıkla yerlere atıldığı ardından da rüzgârlarla ve suyla sürüklenerek denizlerde biriktiği bilinmektedir” dedi.

Naylon poşetlerin ücretli olarak satılması yönündeki uygulamanın son derece önemli olduğunu kaydeden Türkseven, şöyle devam etti:

“Dernek olarak, bu kararı destekliyor ve naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik adımların geliştirilerek daha büyük kararlılıkla atılması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle ki, alınan bu kararın uygulamadaki aksaklıklar ve ülke gerçekleri de düşünüldüğünde tek başına naylon poşet kullanımını azaltacağını beklemek iyimserlik olacaktır.”