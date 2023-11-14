Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatacak 8 öneri

ABD'de yapılan araştırmada, kalp ve damar sağlığının biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı belirtildi.

Doğum tarihinin esas alındığı kronolojik yaş, kişilerin takvim üzerinde ne kadar yaşlandıklarını gösteriyor. Biyolojik yaş ise fizyolojik ve biyokimyasal unsurların birlikte değerlendirilmesiyle hücrelerin ne kadar yaşlandığını ortaya koyuyor.

New York'taki prestijli Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının 6 bin 500 yetişkinle yürüttüğü araştırmada, kardiyovasküler sağlıkları iyi durumda olan katılımcıların ortalama kronolojik yaşının 41, biyolojik yaşlarınınsa 36 olduğu belirtildi.

Buna karşın kardiyovasküler sağlıkları kötü olan kişilerin ortalama yaşlarının 53, biyolojik yaşlarınınsa 57 olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu araştırmada, Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) biyolojik yaşlanmanın yavaşlatılmasını sağlayacak 8 önerisi temel alındı. Bu öneriler şöyle:

Sağlıklı beslenin

Uzmanlar genel olarak baklagillere, meyvelere, sebzelere ve tam tahıllı ürünlere yönelmenin kalp sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Bunlara ek olarak balık ve yağsız etlerin tüketimi teşvik edilirken, şekerli içecekler, alkol, tuz ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Egzersiz yapın

AHA'ya göre her hafta 150 dakika orta tempo egzersiz veya 75 dakika yüksek tempo egzersiz, kalp ve beyin sağlığı için temel öneme sahip.

Uykunuza dikkat edin

ABD'nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) tavsiyelerine göre her yetişkinin günde 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı var.

Kilonuzu kontrol edin

AHA, her bireyin kendi vücut tipine göre kilosunu ideal seviyede tutmasını öneriyor.

Bilim insanları, yemek porsiyonlarının ufaltılmasının, düzenli egzersizin ve sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesinin kalp ve beyin sağlığı için önemine dikkat çekiyor.

Sigarayı bırakın

Sağlık uzmanlarına göre sigara, kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanlarından. CDC, ABD'de kalp hastalığından ölen her üç kişiden birinin durumunda sigaranın etken unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.



Kan şekerinizi kontrol edin

AHA, uzun süreli yüksek kan şekeri seviyelerinin özellikle kalbi, böbrekleri, gözleri ve sinir sistemini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

CDC'ye göre açlık kan şekeri 100 mg/dl seviyesi civarında olmalı.

Kan basıncınıza dikkat edin

Uzmanlar, yüksek kalp basıncını "sessiz katil" diye niteliyor. Buna göre kan basıncını aralıklı olarak ölçtürmek ve 120/80 mmHG seviyesinde olmasını sağlamak önemli.

Kolesterol seviyenizi dengede tutun

AHA, yüksek kolesterol seviyesinin damar sertleşmesi ve bu damar yolları içinde kan yağ birikintilerinin oluşmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle "kötü kolesterol" olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoproteinlerin kalp hastalıklarına yol açabileceği ifade ediliyor. Doymuş yağlardan ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak durup, düzenli egzersiz yaparak kolesterol seviyesini dengeli tutmak mümkün.

Araştırmanın yazarlarından Columbia Üniversitesi üyesi Nour Makareman, "Bu 8 kurala uymak ve kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmek, vücudunuzun yaşlanma sürecini yavaşlatabilir" dedi.