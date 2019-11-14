Biz bakamadık, UNDP tamir ediyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Cephane (Quirini) Burcundaki yıkılan bölümün UNDP'nin vermiş olduğu destek sayesinde tamirine başlanacağını açıkladı. Ali Tuncay, ayrıca Arabahmet bölgesinde çöken surların da tamirine başlanacağını belirterek tüm çalışmaların 5-6 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Tuncay, açıklamasından şu ifadeleri kullandı:"Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin acil olarak müdahale edilmesini kararlaştırmış olduğu Cephane (Quirini) Burcundaki yıkılan bölüme ilişkin çalışmalar UNDP ekibinin vermiş olduğu teknik destek sonucunda başlama aşamasına gelmiştir. Bu projenin yanısıra Çetinkaya Burcu'ndan Girne Kapısına kadar olan bölümde bilimsel metodlarla kalıcı bir bitki mücadelesi yapılacak, ayrıca Arabahmet bölgesinde çöken surların da tamirine başlanacaktır. Tüm çalışmaların 5-6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

14/11/2019 17:01