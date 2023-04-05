Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, TDP’nin Kıbrıs Türk toplumunun enerji ihtiyacının "yabancı sermaye" AKSA’ya verilmemesi adına yürütülecek mücadelede El-Sen’in yanında olacağı vurgulandı.

Ziyarette, El-Sen yetkilerinden süreçle ilgili bilgi aldıktan sonra düşüncelerini ifade eden TDP Genel Başkanı Mine Atlı, “Biz belki şu an Meclis’te değiliz ancak mücadele alanındayız. Dolayısıyla dün olduğu gibi yarın da sizinle birlikte sokakta olacağız. İyi ki sendikalarımız var, iyi ki El-Sen var” dedi.

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05/04/2023 19:07