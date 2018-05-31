Biz de mutlu değiliz… Gerçek bu…

Biz de insanız…

Ayrıntıları dibine kadar bilmek bizi de mutlu etmiyor…

Ancak herkes, bu konuda bir şeyler söylüyor.

Tüm toplum “bıktık artık” dese de bunu tartışıyor…

Telefon çaldığında, insanlar ağlayarak bu olayı konuşuyor…

Anne ile ilgili bir yargı…

Baba ile ilgili başka yargı…

Dedikodular…

Yalan bilgiler…

Yanlış kanılar…

Oysa, gerçekler polis ifadesinde…

Psikiyatrların ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde…

Toplum “yalanlar” üzerinden mi tartışmalı konuyu?

Yoksa gerçekler üzerinden mi?

Siz sanıyor musunuz ki biz mutluyuz?

Bu haberler yapılırken, “yüzümüz” gülüyor mu sandı birileri?

Hayır…

Babayız…

Anneyiz…

Ailemiz var…

Sevdiklerimiz var…

Ama bilgiler de var…

Biz yazmayınca, biz konuşmayınca kaybolmuyor…

Orada duruyor…

İnsanlar da gerçek bilgi olmayınca, yanlışı tartışıyor…

Yanlışı büyütüyor…

İçimiz kan ağlasa da…

Biz de empati yapabiliyoruz.

Biz de o acıyı defa defa yaşayabiliyoruz…

Bizim de gözlerimizden yaşlar süzülüyor…

Sizden önce bildiğimiz, bilgiye ulaştığımız için, sizden önce ve daha uzun süre canımız yanıyor.

Gerçekler Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ni mutlu etmiyor.

Ama bu gerçeği de değişmiyor.

“Bu konuda haber yapmayın…”

“Bu konuda tartışmayın…”

Ama birileri yalanlar üzerinden tartışmaya…

Yanlış sonuçlara ulaşmaya devam ediyor…

“Bu anne nasıl bu noktaya geldi?” diye soranların gerçeği bilme hakkı yok mu?

İçimiz kan ağlasa da…

Bize gelen bilgileri, “yumuşatarak” sizlere aktarma görevimiz var.

Özetlesek de…

Kırpsak da…

Saklasak da…

Gerçeği değiştiremeyiz…

Ayrıntıları duyup, dizimizi dövüp, başımızı dövüp, oturup yazmak gibi bir sorumluluğumuz var.

İfadeyi alan polisi düşünün…

Psikiyatristleri düşünün…

Aile fertlerini düşünün…

Herkesi gözünüzün önünden geçirin…

Yaptığımız, “dedikoduların” üzerinden değil…

Olayın hangi ruh halinde…

Ne amaçla işlendiğini kamuoyuna aktarmak…

Bilin…

Bilinsin…

Bilinsin ki kimse yanlış yargılar üzerinden olayı tartışmasın…

Yüreğimiz kan ağlasa da…

Gerçekler bunlar…

Özür dilerim ama…

Gerçekler, gerçek bilgiler bunlar…

Biz de vicdan sahibiyiz…

Biz de insanız…

Farkımız…

Gazeteciyiz…

Doğru bilgiyi, acı da olsa aktarmak gibi bir “hoşnut olmadığımız” bir sorumluluğumuz var…

Kimse kusurumuza bakmasın…

Öyle birilerinin dediği gibi…

“tık”…

“Like…”

Reyting peşinde değiliz…

Biliyoruz ki, “yalan” söylesek...

Yazsak…

Kimse bizi bir kez daha dinlemez, okumaz…

Çünkü bu halk akıllı…

Kültürlü…

Vicdanlı…

Bunları anlatmak istedim…

Canımız acısa da…

Gerçeğimiz bu…