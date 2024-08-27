Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı “Temiz Sahiller” düşüncesi kapsamında başlattığı sahil temizliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sahillerin yoğunlukta kullanıldığı bölgelerde gençlerden hizmet alınarak yürütülen proje her gün sürüyor. Yapılan temizlik sonucunda ertesi gün yine aynı görüntülerin yaşanması üzüntü verici.

Hem farkındalığı artırmak hem de çevre temizliğine katkı sağlama amacı ile Çevre Koruma Dairesi uhdesinde yapılan çalışmalara ara ara sivil toplum örgütleri, yerli ve yabancı vatandaşlar ve belediyeler de destek veriyor.

Bu kapsamda Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu ve Akdeniz sahillerinde 5 farklı grup sabah ve akşam saatlerinde günde 2 sefer olmak üzere, belirlenen alanlarda temizlik yapılmaktadır.

Söz konusu alanlarda çöp bidonları olmasına rağmen, atıkların çevreye gelişi güzel bırakıldığı, özellikle akşam saatlerinde yapılan temizlikte daha fazla çöp toplandığı gözlemlenmektedir.

Biz temizliyoruz, lütfen siz de temiz tutun.