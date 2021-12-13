Bizans İmparatoru tarafından Viking savaşçısına hediye edilen paha biçilemez altın küpe bulundu

Bizans İmparatorluğu döneminden kalma altın bir küpenin teki Danimarka'nın Batı Jutland kentindeki Bøvling kasabası yakınlarındaki bir alanda metal dedektörü tarafından bulundu.

Doğu Roma İmparatorluğu olarak da anılan Bizans İmparatorluğu, milattan sonra 330 ve 1453 yılları arasında İstanbul’da hüküm sürdü.

Uzmanlar, şu anda Danimarka Ulusal Müzesi'nin Viking sergisi “Togte”'te sergilenen küpenin Vikinglerin Ortadoğu'ya yaptığı seyahatlere ilişkin yeni bir kanıt olduğunu söyledi.

DİĞER TEKİ BULUNAMADI

Bununla birlikte, bölgeyi tarayan arkeologlar küpenin diğer tekini bulamadı.

"KRALİYET MEZARINDA BULUNMASINI BEKLERDİK"

Danimarka Ulusal Müzesi müfettişi Peter Pentz, "Böyle bir küpenin dünyada sadece 10-12 örneği var. Daha önce İskandinavya'da bulamamıştık. Böyle bir mücevheri, Bøvling'deki rastgele bir tarlada değil, büyük bir altın hazineyle birlikte ya da bir kraliyet mezarında bulmayı beklerdik" dedi.

KÜPENİN STİLİ VE İŞÇİLİĞİ

Diğer taraftan küpe, küçük altın halkalar ve altın şeritlerle süslenen bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor. Hilal şeklindeki plakanın, camı metalle eritmeden önce opak hale getirmek için kırma ve toz haline getirmeyi içeren özel bir teknikle oluşturulmuş emaye ile kaplandığı belirtildi. Emaye motifi ise hayat ağacını simgeleyen bir ağaç etrafında yer alan iki kuştan oluşuyor.

Arkeologlar, bu tür takıların özellikle Müslümanlık dönemi Mısır ve Suriye'sinde popüler olduğunu söyledi.

Küpenin aynı zamanda, stil ve işçilik açısından, 11. veya 12. yüzyıldan kalma bir Bizans eseri olan ve şu anda Kopenhag'daki Danimarka Ulusal Müzesi'nde sergilenen Dagmark haçına benzediği kaydedildi.

Küpe ve Dagmark haçının her ikisinin de Viking Çağı'na veya erken Orta Çağ'a ait olduğu ve muhtemelen takas edilmeyip krallar ve imparatorlar tarafından bağışlandığı düşünülüyor. Bu durum, Dagmark haçının neden 1683'te Danimarka'nın Ringsted kentindeki St. Bendt Kilisesi'ndeki bir kraliçenin mezarında bulunduğunu açıklıyor.

DANİMARKA'DAKİ BOŞ TARLAYA NASIL GELDİĞİ HALA BİLİNMİYOR

Buna karşılık, yeni hazine Bøvling'de yakınlarda bilinen Viking mezarlarının olmadığı bir tarlada bulundu. Bu yüzden oraya nasıl vardığı hala gizemini koruyor.

"İMPARATOR TARAFINDAN KORUMASINA HEDİYE EDİLMİŞ OLABİLİR"

Araştırmacılar, bu duruma olası bir açıklamanın, Viking savaşçılarından oluşan ve birçok koruması olan Bizans imparatorunun mücevheri askerine hediye etmesi olabileceğini söyledi. İzlanda destanları, paralı askerlerin eve Doğu'dan ipek ve silahlarla birlikte eve döndüklerine işaret ediyor. İmparatorun zaman zaman korumalarına güzel hediyeler bağışladığı da bu destanlarda belirtiliyor.

Bu yüzden küpe, imparator tarafından güvenilir bir Viking'e şahsen verilmiş olabilir ve daha sonra Danimarka'da bilinmeyen koşullar altında kaybolmuş olabilir.

Buluntu yeri yakınında bulunan Holstebro Müzesi'nde müfettiş olan Astrid Toftdal Jensen, "Bu bulgu, Batı Jutland'ın dünya çapında her zaman güçlü bağlantılara sahip olduğunu doğruluyor" dedi.

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13/12/2021 12:11