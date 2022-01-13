​Ataoğlu: Bize engel olmaya çalışanlara cevabı sandıklar verecek

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından, ikincisi düzenlenen “Farkımız Birlik ve Bütünlüğümüz” dayanışma gecesinde, DP’nin her geçen gün daha da güçlenerek, kitle partisi olma hedefine ulaştığını vurgulayarak, “Bizim farkımız birlik ve bütünlüğümüzdür. DP güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yolda, bize engel olmaya çalışanlar, 23 Ocak’ta sandıktan çıkacak sonuçlarla cevabını alacaktır” vurgusu yaptı.

Le Chateau Lambousa Otel’de düzenlenen geceye, Girne, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa İlçe Başkanları ile Örgüt Başkanları ve DP milletvekili adayları katıldı.

“DP, DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE, HÜKÜMETTEKİ YERİNİ ALACAKTIR”

Oldukça coşkulu ve kalabalık bir ortamda gerçekleşen gecede konuşan DP Genel Başkanı Ataoğlu, çok güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini, bu dönem içerisinde halkın takdiri ile karşılaştıklarını söyleyerek, 23 Ocak sonrasında DP’nin daha güçlü bir şekilde mecliste temsil edileceğini ifade etti.

Yola çıkarken ‘bir fikrimiz var’ diyerek halkın karşısına çıktıklarını söyleyen Ataoğlu, Demokrat Parti’nin, “ülkenin tüm konuları ile ilgili politika üretedek, sorunlarına çözüm olacak, ülkenin geleceğine yön verecek projelerimizle geliyoruz” dedi.

“DP ARTIK KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDARA TALİP BİR KİTLE PARTİSİDİR”

“DP’ye çok sayıda katılımlar var. Her geçen gün bir örgüt binasını hayata geçiriyoruz. Elini sıkıp, gözüne baktığım, tüm partililerimin gözündeki heyecanı ve umudu görebiliyorum. İşte bu umut, kararlılığın işaretidir, cesaretin işaretidir. Bizimle uğraşanlara buradan mesajım olsun, bizim gücümüzü kimse yıkamaz” şeklinde konuşan Ataoğlu, “23 Ocak günü sandıklar açılınca bunu herkes görecek. Bizi eleştirenmlere cevabı, sandıklar verecek” ifadelerini kullandı.

DP için yıllarca kilit parti sıfatının takıldığını anımsatan Ataoğlu, DP’ye olan yoğun katılımlarla, ortaya konulan vizyon ve programlarla DP’nin artık bir kilit partisi değil, iktidara talip bir kitle partisidir” dedi.

“BİZ HAYALİ VAADLER DEĞİL, DEVLETİ GÜÇLENDİRECEK GERÇEKÇİ PROJELER ORTAYA KOYUYORUZ”

Ataoğlu, sık sık DP’lilerin alkışları ve yoğun tezahüratları nedeniyle kesilen konuşmasına, DP’nin 23 Ocak Erken Genel seçimlerinde, ülkenin yönetimi için halkın karşısına çıkacakları 50 adayın da hassasiyetinin sadece memleketleri olduğunu vurgulayarak, “Bizim gailemiz sadece memleketimizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir. Biz hayali vaadler vermiyoruz, biz hayata geçirilebilecek gerçekçi projeler ortaya koyuyoruz. Biz Devletimiz’i yüceltmek, güçlü kılmak istiyoruz. Bunun için de gerekli olan kadrolara da projelere de sahip bir partiyiz” dedi.

“YENİLENME PROGRAMLARIMIZ İLE GELECEĞİ TESİS EDECEĞİZ”

Demokrat Parti’nin, dürüst, cesur, dinamik, bilgili ve temiz kadroların öncülüğünde, siyaseti yeniden halk ile buluşturacaklarını söyleyen Ataoğlu, “çarpık yapıyı düzeltecek, halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programlarımız ile geleceği yeniden tesis edeceğiz” dedi.

“ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM, ANCAK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİ İLE MÜMKÜNDÜR”

Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki saygınlığının arttırılması için ekonomik anlamda güçlü bir devlete sahip olunması gerektiğine işaret eden Ataoğlu, DP’nin ortaya koyacağı ekonomik kalkınma programları ile başaracaklarını ifade etti.

Kıbrıs’ta yarım asırdan beridir devam eden Federal temelli çözüm görüşmelerinin bir sonuca ulaşmadığını belirten Ataoğlu, artık KKTC’nin daha fazla Rum Yönetimi’nin oyalamalarına tahammülünün olmadığını, kalıcı ve adil çözümün egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan, iki devletin var olmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

“DEVLETİMİZ, KURUCU CUMHURBAŞKANIMIZ’IN EMANETİDİR”

Ataoğlu konuşmasının sonunda, aramızdan ayrılışının 10’uncu yıldönümü vesilesiyle, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ı saygı, özlem ve rahmetle andıklarını dile getirerek, “Devletimiz, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın bizlere emanetidir. O’nun açtığı bu yolda, başı dik bir şekilde yürümenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu konuşmasını, etkinliğe ev sahipliği yaparak, düzenlenmesinde ortaya koyduğu katkılardan dolayı başta DP Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2022 08:39